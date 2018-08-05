5 Авг. 13:13 2018-08-05T13:13:22+03:00

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В Нижнем Новгороде открылась первая автошкола для инвалидов. Об этом сообщает нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Инватур».

Первое занятие в автошколе уже прошло. Будущие водители, как и положено, начали с изучения теории. Через некоторое время они приступят к практическим занятиям. Автомобиль для них специально оборудован ручным управлением и уже ждет начало занятий. Преподаватель по вождению тоже готов к езде по городу и ждет курсантов.

Занятия автошколы для инвалидов проходят в офисе нижегородской региональной общественной организации (НРООИ) «Инвтур» в Нижнем Новгороде на улице Иванова, дом № 15.

Напомним, в Нижнем Новгороде существует услуга «Социальное такси» для инвалидов. Вызвать его можно по следующим телефонам:

Автозаводский район: 253-62-29, 253-76-40

Ленинский район: 252-84-30, 252-84-33

Московский район: 276-85-76

Канавинский район: 240-59-00

Нижегородский район: 419-78-51

Приокский район: 465-09-54

Советский район: 417-27-43

Сормовский район: 271-22-63