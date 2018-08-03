2018-08-03T16:22:15+03:00
Общество

В Нижегородскую область прибудет икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей

Сначала икону можно будет в Кстове, а потом и в Нижнем Новгороде
Юлия ДАНЧЕНКО
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В храм в честь преподобного Сергия Радонежского в Кстове будет доставлена икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Деревянная однопристольная церковь находится на въезде в Кстово на федеральной трассе Нижний Новгород-Казань. Все желающие поклониться блаженной Матроне Московской могут придти с 11 по 22 августа.

8 сентября святыню перевезут в нижегородский храм в честь иконы Божией Матери «Умиление», который находится на улице Даргомыжского, дом №13б. Увидеть икону можно вплоть до 23 сентября.

Постоянно этот святой образ будет находится в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.

Чаще всего к ней обращаются с просьбами: при ущербах от стихий, во избежание обмана, помощи в сердечных делах, для сохранения семьи, при разных заболеваниях, для заботы о детях и близких, при финансовых расстройствах.

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