Международный фестиваль «Секреты мастеров» пройдет в сентябре на Нижневолжской набережной

1 Авг. 12:23 2018-08-01T13:33:29+03:00

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В начале сентября 2018 года в Нижнем Новгороде пройдет VI Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Департамент культуры горадминистрации уже приступил к подготовке мероприятия. Место проведения – Нижневолжская набережная. Дата – 1 и 2 сентября.

«Секреты мастеров» проходит с 2012 года. В прошлом году в нем поучаствовали более 200 мастеров из 16 регионов России и зарубежья. Тогда на фестиваль пришли порядка 25 тысяч человек.

Кроме того, в октябре 2017 года нижегородский фестиваль «Секреты мастеров» получили гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и вошел в Национальный календарь событий 2018 года.

В этом году гостей ждут выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, арт-объекты, кулинарное шоу, воздушные змеи, а также специальная детская программа, включающая в себя анимацию, игры и соревнования.