В Нижнем Новгороде создадут институт экспериментальной онкологии
В Нижнем Новгороде на базе НИИ биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета будет создан институт экспериментальной онкологии. Об этом сообщает пресс-служба медуниверситета.
Такое решение было принято после рабочей встречи ректора Приволжского медуниверситета Николая Карякина с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
- Институт экспериментальной онкологии будет создан на базе НИИ биомедицинских технологий ПИМУ, он станет частью онкологического кластера, формируемого в Нижегородской области. Новый институт получит государственное задание на выполнение научных исследований, федеральный Минздрав профинансирует закупку необходимого оборудования, - заявил Карякин.
Напомним, Скворцова посещала НИИ биомедицинских технологий 26 февраля 2018 года. Она ознакомилась с работой лабораторий и вивария, созданных в рамках мегагрантов Правительства России, учёные ПИМУ представили результаты научных исследований по иммунотерапии рака, биоимиджингу и молекулярному профилированию опухолевых клеток.
В середине июля 2018 года учёные НИИ БМТ выиграли новый грант на совершенствование методов лечения рака молочной железы, сумма гранта – более 10 миллионов рублей с возможностью продления.