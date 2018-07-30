2018-07-30T12:26:27+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде создадут институт экспериментальной онкологии

Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде на базе НИИ биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета будет создан институт экспериментальной онкологии. Об этом сообщает пресс-служба медуниверситета.

Такое решение было принято после рабочей встречи ректора Приволжского медуниверситета Николая Карякина с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

- Институт экспериментальной онкологии будет создан на базе НИИ биомедицинских технологий ПИМУ, он станет частью онкологического кластера, формируемого в Нижегородской области. Новый институт получит государственное задание на выполнение научных исследований, федеральный Минздрав профинансирует закупку необходимого оборудования, - заявил Карякин.

Напомним, Скворцова посещала НИИ биомедицинских технологий 26 февраля 2018 года. Она ознакомилась с работой лабораторий и вивария, созданных в рамках мегагрантов Правительства России, учёные ПИМУ представили результаты научных исследований по иммунотерапии рака, биоимиджингу и молекулярному профилированию опухолевых клеток.

В середине июля 2018 года учёные НИИ БМТ выиграли новый грант на совершенствование методов лечения рака молочной железы, сумма гранта – более 10 миллионов рублей с возможностью продления.

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