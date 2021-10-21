«Выбирали внедорожники»: Девятиклассник и его друг-студент воровали катализаторы с машин в Нижнем Новгороде

Воришки выбирали внедорожники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде задержали двух товарищей, которые промышляли воровством катализаторов с припаркованных автомобилей. Серия краж была совершена в сентябре, рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Оба молодых человека проживали в поселке Парижской Коммуны – частном секторе на окраине Автозаводского района. Именно на Автозаводе и были совершены сразу две кражи в десятых числах сентября – на улице Мончегорской и улице Школьной. В обоих случаях катализаторы были срезаны с автомобилей марки «Нива Шевроле», в одном случае сумма ущерба составила 22 тысячи рублей, в другом – 15 тысяч.

- Злоумышленники выбирали для своих преступных целей внедорожники, поскольку это высокие машины, у которых легче подлезть к каталитическому нейтрализатору, - пояснил источник.

Еще один пострадавший автовладелец ставил свой «Мицубиши Аутлендер» на парковке около магазина «Ордер» на улице Героя Попова. 13 сентября он заметил, что катализатора на машине нет, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

По подозрению в совершении серии краж катализаторов задержали двух молодых людей. Одному из них едва исполнилось 15 лет – он учится в 9 классе, другому 18 – он студент второго курса строительного колледжа, расположенного в одном из районов области.

- Возбуждено уголовное дело. 18-летний подозреваемый задержан, а его младший товарищ отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кстати, последний ранее уже был судим за кражу, - сообщил источник.

Кража катализаторов с машин – распространенная история не только в Нижнем Новгороде, но и в других российских и европейских городах. Деталь, именуемая «каталитический нейтрализатор», находится под днищем автомобиля и служит для снижения выбросов в атмосферу. Внутри него содержится ряд драгоценных металлов, таких как золото, палладий, платина и другие, что делает это устройство мишенью для воришек.