Нарушения выявлены в ходе проверки ГЖИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 78 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жителю Володарского района в Нижегородской области. Нарушения в начислении платы за коммунальную услугу обнаружили в ходе проверки сотрудники Госжилинспекции. Такой информацией поделились в региональном правительстве.

Перерасчёта смог добиться житель многоквартирного дома по улице Кирова в рабочем поселке Решетиха. В очередной раз получив огромные суммы за холодное водоснабжение в квитанции ЖКУ, мужчина определил, что размер платы начислялся из расчёта на пятерых временно зарегистрированных потребителей и обратился за помощью в ГЖИ.

- Госжилинспекцией в отношении ООО «Решетихинское домоуправление» проведена внеплановая документарная проверка. Было выявлено нарушение норм действующего законодательства, - рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

В ходе проверки было установлено, что в квартире пятеро жильцов не проживает, а потому домоуправляющей компании было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Таким образом, собственнику выполнили перерасчет начислений за такие коммунальные услуги, как «холодное водоснабжение» и «водоотведение», и возвратили плату в размере 78,2 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!