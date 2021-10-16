Нарушения выявлены в ходе проверки ГЖИ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 78 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жителю Володарского района в Нижегородской области. Нарушения в начислении платы за коммунальную услугу обнаружили в ходе проверки сотрудники Госжилинспекции. Такой информацией поделились в региональном правительстве.
Перерасчёта смог добиться житель многоквартирного дома по улице Кирова в рабочем поселке Решетиха. В очередной раз получив огромные суммы за холодное водоснабжение в квитанции ЖКУ, мужчина определил, что размер платы начислялся из расчёта на пятерых временно зарегистрированных потребителей и обратился за помощью в ГЖИ.
- Госжилинспекцией в отношении ООО «Решетихинское домоуправление» проведена внеплановая документарная проверка. Было выявлено нарушение норм действующего законодательства, - рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.
В ходе проверки было установлено, что в квартире пятеро жильцов не проживает, а потому домоуправляющей компании было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
Таким образом, собственнику выполнили перерасчет начислений за такие коммунальные услуги, как «холодное водоснабжение» и «водоотведение», и возвратили плату в размере 78,2 тысяч рублей.
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