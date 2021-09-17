Городу-юбиляру
Ветеран АО «АПЗ», фельдшер ООО «Знамя», известная арзамасская поэтесса Татьяна Катина стала лауреатом конкурса стихов «Горький – Нижний-800», организованного ВГТРК «Нижний Новгород».
Стихотворение «Нижнему Новгороду» Татьяны Катиной заняло 2 место в номинации «Воспеваемый град Нижний». Ее произведение в прямом эфире передачи «Будьте добры» на «Радио Россия НН» прочитал Юрий Прохоров, известный диктор, заслуженный работник культуры РФ.
А песня, написанная на эти стихи (автор музыки Александр Мурашов, аккомпаниатор заводского хора «Легенда», исполнитель Павел Чугайнов), стала победителем в номинации «Душевная песня».
Поздравляем авторов с творческим успехом!
Нижнему Новгороду
Нижний Новгород – Поволжья столица!
Город мой, ты прославлен в веках.
Над тобой свет небесный струится,
Отражаясь в святых куполах.
Ты в разлуке так часто мне снишься.
И во сне вижу я образ твой:
Буревестником – гордою птицей
Ты паришь над любимой рекой.
Расставанья, тревоги, печали
И причалы к родным берегам…
Светлый сон мой, как в детстве, качает
И баюкает Волга река.
А когда я домой возвращаюсь,
Ты, как друга, встречаешь любя.
Нижний Новгород, я обещаю,
Что любить буду вечно тебя!
Радиозаписи произведений Татьяны Катиной слушайте в группе АПЗ ВКонтакте. А произведения победителей конкурса - 27 сентября в 11.20 в эфире «Радио Россия» – 93.9 FM.
Подготовила Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной