Городу-юбиляру

Ветеран АО «АПЗ», фельдшер ООО «Знамя», известная арзамасская поэтесса Татьяна Катина стала лауреатом конкурса стихов «Горький – Нижний-800», организованного ВГТРК «Нижний Новгород».

Стихотворение «Нижнему Новгороду» Татьяны Катиной заняло 2 место в номинации «Воспеваемый град Нижний». Ее произведение в прямом эфире передачи «Будьте добры» на «Радио Россия НН» прочитал Юрий Прохоров, известный диктор, заслуженный работник культуры РФ.

А песня, написанная на эти стихи (автор музыки Александр Мурашов, аккомпаниатор заводского хора «Легенда», исполнитель Павел Чугайнов), стала победителем в номинации «Душевная песня».

Поздравляем авторов с творческим успехом!

Нижнему Новгороду

Нижний Новгород – Поволжья столица!

Город мой, ты прославлен в веках.

Над тобой свет небесный струится,

Отражаясь в святых куполах.

Ты в разлуке так часто мне снишься.

И во сне вижу я образ твой:

Буревестником – гордою птицей

Ты паришь над любимой рекой.

Расставанья, тревоги, печали

И причалы к родным берегам…

Светлый сон мой, как в детстве, качает

И баюкает Волга река.

А когда я домой возвращаюсь,

Ты, как друга, встречаешь любя.

Нижний Новгород, я обещаю,

Что любить буду вечно тебя!

Радиозаписи произведений Татьяны Катиной слушайте в группе АПЗ ВКонтакте. А произведения победителей конкурса - 27 сентября в 11.20 в эфире «Радио Россия» – 93.9 FM.

Подготовила Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной