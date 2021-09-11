Сказочный туман окутал Нижний Новгород 11 сентября
Фото: СОЦСЕТИ
Встать в субботу как можно раньше – не всегда такая уж плохая идея. Сегодня в этом убедились нижегородские ранние пташки: в утренние часы город окутал исключительно густой туман. Судя по комментариям жителей Нижнего Новгорода в социальных сетях, природное явление заметили в районе 4-5 утра.
А вот так выглядела нижегородская Стрелка.
Фото: СОЦСЕТИ
Разумеется, городские сообщества стали пестрить фотографиями со всех ракурсов и площадок Нижнего. Кому-то даже посчастливилось взглянуть на туман свысока – из кабины канатной дороги или со склонов Окского съезда. Эти люди видели перед собой плотную белую пелену, скрывшую из поля зрения весь нижний берег приволжской столицы. В таких условиях Молитовский мост будто исчезал, уходил вникуда. Собственно, то же самое наблюдалось и с другими объектами. Зрелище, действительно, впечатляющее.
Канатная дорога.
Фото: СОЦСЕТИ
Наш земляк, Дмитрий Гребешев, поделился в сети видео, на котором как раз запечатлён уже упомянутый Окский съезд, утреннее солнце и белая пустота на том месте, где мы привыкли видеть заречную часть города.
А на некоторых из представленных кадров вообще сложно было угадать место съёмки. Зато хорошо различимы ЖК "Аквамарин" и нижегородская Стрелка.
Вид с одного из мостов города.
Фото: СОЦСЕТИ
Тем, кто не застал зрелище в живую, хватило и фотографий, чтобы признать: "Красота", "Удивительно", "Невероятно красиво". Об этом люди писали в комментариях.
Конечно, нашлись и те, кто всегда трезво мыслит. Нижегородка напомнила:
– Ничего удивительного, просто очень большие перепады температуры, обычно так и бывает.
На некоторых кадрах невозможно узнать Нижний.
Фото: СОЦСЕТИ
Соцсети стали пестрить фотографиями тумана, сделанными нижегородцами.
Фото: СОЦСЕТИ
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