Общешкольные линейки на 1 сентября запретили в Нижегородской области. Фото: Василий Вахрин

Считанные недели остаются до начала нового учебного года. На этот раз он снова пройдет под знаком пандемии коронавируса. А значит, и требования к школам будут предъявляться особые. К чему стоит готовиться школьникам и учителям, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Прежде всего, школьникам в этом году снова придется обходиться без общешкольных линеек на 1 сентября. Единственное, что разрешено – это проведение праздничных мероприятий по классам или параллелям – и только на свежем воздухе. При этом родители учеников должны будут находиться в масках. Ни о каких мероприятиях внутри школы не может быть и речи.

- В новом учебном году, как и в прошедшем, обычные санитарные правила будут дополнены требованиями, действующими в условиях пандемии коронавируса, - рассказали специалисты. – В преддверии начала занятий во всех школах должны буду провести генеральную уборку. Во время самого учебного процесса должен быть усилен дезинфекционный режим - уборки с дезинфекционными средствами, приборы для обеззараживания воздуха, обеспечены антисептики для рук.

В остальном уроки и учебный процесс будут мало чем отличаться от прошлого года: то же обязательное измерение температуры на входе и отдельное расписание для каждого класса.

- В этом году школьники не будут ходить по классам, - рассказывают специалисты регионального Роспотребнадзора. – Каждый класс будет сидеть в отдельном закрепленном кабинете. Единственным исключением станут те предметы, для которых необходимо специальное оборудование.

Отдельные требования предъявляются к сотрудникам учебных заведений. В частности, работники школьных пищеблоков должны будут находиться на работе в масках.

КСТАТИ

В Нижегородской области введена обязательная вакцинация учителей. К началу учебного года они должны будут сделать обе дозы вакцины от коронавируса.