«Все случилось прямо возле дома»: 86-летнюю пенсионерку изнасиловали в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прогулка возле своей старенькой хрущевки закончилась трагедией для 86-летней жительницы Нижнего Новгорода – на нее прямо среди бела дня напал насильник. О том, что с ней может случиться такое на старости лет, она даже представить не могла.

- Все произошло в половине девятого утра 30 июня, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Все подробности произошедшего старушка не помнит. Сейчас по подозрению в совершении этого преступления задержан 42-летний местный житель. Ранее он уже был судим за «Хулиганство». Теперь ему грозит куда более серьезное наказание.

В настоящее время мужчина уже задержан. Свою вину в совершенном преступлении он признал. Что заставило его пойти на этот шаг, следователям он так и не объяснил. Известно, что в последнее время задержанный нигде не работал.

Тем временем расследование этого преступления продолжается. С места преступления были изъяты фрагменты одежды пенсионерки и биологические образцы нападавшего.

Напомним, ранее мы писали, что Нижнегорский районный суд приговорил 47-летнего крымчанина к тюремному заключению за изнасилование 62-летней односельчанки, сообщили в пресс-службе местного органа власти.

Февральской ночью, находясь дома у потерпевшей в нетрезвом состоянии, мужчина совершил половое сношение с престарелой женщиной, воспользовавшись ее беспомощным и больным состоянием.