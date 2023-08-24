Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2023 11:00

Представители нижегородского Избиркома приняли участие в совещании с директорами управлений соцзащиты

Главным вопросом стало обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью
Василий КРОТОВ
Представители нижегородского Избиркома приняли участие в совещании с директорами управлений соцзащиты. ФОТО: Избирком Нижегородской области.

Представители нижегородского Избиркома приняли участие в совещании с директорами управлений соцзащиты. ФОТО: Избирком Нижегородской области.

23 августа 2023 года в министерстве социальной политики Нижегородской области прошло совещание с директорами управлений социальной защиты населения Нижегородской области, в котором приняла участие заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова с вопросом «Обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью и пожилых людей». Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

В своем выступлении Анна Красильникова проинформировала всех присутствующих о выборах, которые будут проходить в Единый день голосования 10 сентября 2023 года, о способах и возможностях голосования, об информировании избирателей о выборах, в том числе со стороны органов социальной защиты населения, а также о той помощи, которую оказывают подведомственные учреждения министерства социальной политики Нижегородской области избирателям с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов.

В заключение она поблагодарила участников совещания за помощь, которую они оказывают избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав данной категории избирателей.

Политика: ВЫБОРЫ