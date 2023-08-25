Избирком проконтролировал процесс изготовления бюллетеней в Нижегородской области. ФОТО: Избирком Нижегородской области.

Контроль изготовления бюллетеней осуществляется членами избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса, которые определены решением облизбиркома. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

Охрану помещений, в которых изготавливают бюллетени и конфиденциальность процесса изготовления осуществляется типографией.

В целях защиты от подделки каждый бюллетень будет иметь специальный защитный признак - так называемую тангирную фоновую сетку зеленого цвета.

28 августа в 7:00 часов по адресу Нижний Новгород, улица Свободы, дом 19 состоится передача бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Нижегородской области от типографии избирательной комиссии Нижегородской области.

Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии будет осуществлена через организацию, осуществляющую услуги специальной связи по доставке избирательных бюллетеней - Управление специальной связи по Нижегородской области.

При передаче бюллетеней могут присутствовать члены областной комиссии, зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, представители средств массовой информации.