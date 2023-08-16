Плавание, йога и велопрогулки: Как провести лето в Нижнем Новгороде с пользой для здоровья

Нижегородские медики назвали самые популярные виды спорта этим летом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зачастую именно летом нижегородцы стараются привести себя в порядок: перейти на здоровое питание, лучше высыпаться и, конечно, заняться спортом. К этому располагает и теплая погода, и долгий световой день, и возможность больше проводить времени на свежем воздухе. Пока за окном еще август, нижегородские медики назвали ТОП-5 видов спорта, идеально подходящих для лета.

Плавание

Конечно, самым идеальным спортом для лета является плавание. Вовсю продолжается пляжный сезон и искупаться можно почти в любом озере, соответствующим нормативам. Еще лучше в это время года отправиться в бассейн. Его посещение поможет легче пережить жару.

- Плавание позволяет тренировать все группы мышц, развивает выносливость, укрепляет иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую систему, - рассказывают нижегородские медики. – Занятия плаванием положительно сказываются на стрессоустойчивости, помогают восстановить сон и аппетит.

Йога и пилатес

Йога и пилатес становятся идеальным вариантом для людей с ограниченной физической активностью. В первую очередь, речь идет о нижегородцах, страдающих гипертонической болезнью, сердечными заболеваниями и болезнью сосудов. Занятия йогой прорабатывают сразу несколько групп мышц, в том числе глубинные мышцы. Кроме того, они помогают сохранять красивую фигуру и способствуют похудению.

Велоспорт

Тем, кто хочет совместить занятия спортом с возможностью полюбоваться красивыми пейзажами, стоит выбрать прогулку на велосипеде. Это является отличной кардиотренировкой, укрепляющей мышцы и сердце. Также эти тренировки улучшают вентиляцию легких.

- Самыми полезными являются поездки по пересеченной местности с природными спусками и подъемами, - рассказывают врачи. – Поэтому лучше всего отправиться на прогулку за город. Если же такой возможности нет, то можно доехать до ближайшего парка. Тем более, что в большинстве из них сейчас предусмотрена аренда велосипедов.

Пробежки

О том, что бегать по утрам невероятно полезно для организма, наверняка знают все. Вот только как себя заставить встать пораньше и отправиться на пробежку? Ведь кому захочется выбираться из теплой квартиры на морозную улицу и бежать по обледеневшим дорожкам. То ли дело летом!

- При беге на свежем воздухе правильно выберите время пробежки. Лучше всего это делать в утренние и вечерние часы. В жару не забудьте взять с собой бутылку с питьевой водой. Это поможет сохранять водный баланс в организме, - рассказывают врачи. - Однако бегом можно заниматься и в тренажерном зале на современных беговых дорожках, контролирующих пульс, давление и сброшенные калории. Благодаря регулярным занятиям можно всегда поддерживать фигуру в норме.

Ходьба

Если же вы предпочитаете более размеренные занятия, то стоит обратить внимание на спортивную ходьбу. Она повышает выносливость и позволяет укрепить мышечные ткани. И самое главное – регулярные прогулки помогают похудеть не меньше любых других спортивных занятий.

- При соблюдении регулярных тренировок и правильного питания можно без проблем потерять от 2 до 4 кг в месяц, - рассказывают медики. - Кроме того, ее легко можно совместить и с другими активностями – плаванием, бегом и ездой на велосипеде.