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Общество16 августа 2023 11:45

Плавание, йога и велопрогулки: Как провести лето в Нижнем Новгороде с пользой для здоровья

Нижегородские медики назвали самые популярные виды спорта этим летом
Василий КРОТОВ
Нижегородские медики назвали самые популярные виды спорта этим летом.

Нижегородские медики назвали самые популярные виды спорта этим летом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зачастую именно летом нижегородцы стараются привести себя в порядок: перейти на здоровое питание, лучше высыпаться и, конечно, заняться спортом. К этому располагает и теплая погода, и долгий световой день, и возможность больше проводить времени на свежем воздухе. Пока за окном еще август, нижегородские медики назвали ТОП-5 видов спорта, идеально подходящих для лета.

Плавание

Конечно, самым идеальным спортом для лета является плавание. Вовсю продолжается пляжный сезон и искупаться можно почти в любом озере, соответствующим нормативам. Еще лучше в это время года отправиться в бассейн. Его посещение поможет легче пережить жару.

- Плавание позволяет тренировать все группы мышц, развивает выносливость, укрепляет иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую систему, - рассказывают нижегородские медики. – Занятия плаванием положительно сказываются на стрессоустойчивости, помогают восстановить сон и аппетит.

Йога и пилатес

Йога и пилатес становятся идеальным вариантом для людей с ограниченной физической активностью. В первую очередь, речь идет о нижегородцах, страдающих гипертонической болезнью, сердечными заболеваниями и болезнью сосудов. Занятия йогой прорабатывают сразу несколько групп мышц, в том числе глубинные мышцы. Кроме того, они помогают сохранять красивую фигуру и способствуют похудению.

Велоспорт

Тем, кто хочет совместить занятия спортом с возможностью полюбоваться красивыми пейзажами, стоит выбрать прогулку на велосипеде. Это является отличной кардиотренировкой, укрепляющей мышцы и сердце. Также эти тренировки улучшают вентиляцию легких.

- Самыми полезными являются поездки по пересеченной местности с природными спусками и подъемами, - рассказывают врачи. – Поэтому лучше всего отправиться на прогулку за город. Если же такой возможности нет, то можно доехать до ближайшего парка. Тем более, что в большинстве из них сейчас предусмотрена аренда велосипедов.

Пробежки

О том, что бегать по утрам невероятно полезно для организма, наверняка знают все. Вот только как себя заставить встать пораньше и отправиться на пробежку? Ведь кому захочется выбираться из теплой квартиры на морозную улицу и бежать по обледеневшим дорожкам. То ли дело летом!

- При беге на свежем воздухе правильно выберите время пробежки. Лучше всего это делать в утренние и вечерние часы. В жару не забудьте взять с собой бутылку с питьевой водой. Это поможет сохранять водный баланс в организме, - рассказывают врачи. - Однако бегом можно заниматься и в тренажерном зале на современных беговых дорожках, контролирующих пульс, давление и сброшенные калории. Благодаря регулярным занятиям можно всегда поддерживать фигуру в норме.

Ходьба

Если же вы предпочитаете более размеренные занятия, то стоит обратить внимание на спортивную ходьбу. Она повышает выносливость и позволяет укрепить мышечные ткани. И самое главное – регулярные прогулки помогают похудеть не меньше любых других спортивных занятий.

- При соблюдении регулярных тренировок и правильного питания можно без проблем потерять от 2 до 4 кг в месяц, - рассказывают медики. - Кроме того, ее легко можно совместить и с другими активностями – плаванием, бегом и ездой на велосипеде.

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