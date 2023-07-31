Прямо в лесу случился инсульт: Участковые спасли 61-летнего мужчину, пропавшего под Нижним Новгородом

Пропавшего в Нижегородской области мужчину участковые нашли с инсультом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Гагино Нижегородской области 28 июля пропал 61-летний мужчина. Еще днем он отправился в лес, однако до ночи так и не вернулся. Тогда обеспокоенные родственники обратились в полицию. Сразу же были организованы поиски.

- К сотрудникам полиции присоединились волонтеры. Они тщательно прочесывали лес, пока совсем не стемнело. Тогда решено было продолжить поиски на следующее утро, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Когда все разошлись, местные участковые майор полиции Николай Кулюгин, лейтенант полиции Владимир Горбунов и старший лейтенант полиции Дмитрий Филинов решили продолжать поиски всю ночь.

Это-то и стало спасением для 61-летнего нижегородца. Около 5 утра им удалось обнаружить потерявшегося мужчину. Как оказалось, прямо в лесу у него случился инсульт. Участковые нашли его, когда он был без сознания. К счастью, его удалось быстро доставить в больницу.

- Родные и близкие потерявшегося мужчины выразили благодарность участковым, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.