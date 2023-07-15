Представители нижегородского научно-образовательного центра представили свои проекты на форуме в Москве. ФОТО: Росконгресс.

Вот уже несколько лет в Нижнем Новгороде работает научно-образовательный центр мирового уровня, занимающийся исследования в области новейших технологий. В нем созданы первоклассные условия для исследовательской работы. В условиях санкционного давления они оперативно переориентировали векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны. Всего в стране создано 15 таких центров. Их представители стали участниками Форума будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир».

- Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек, - заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков. - Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений.

По словам экспертов, сейчас ни у одной из стран нет технологического суверенитета. Ключевым вопросом для всех является способ строительства своей технологической экосистемы.

- В России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, так как всем заниматься невозможно, - отметили ученые. - С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться.