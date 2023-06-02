«Аномальной жары не ждите»: Синоптик рассказала, каким будет лето в Нижегородской области

Ольга Мокеева на метеорологической станции Мыза. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Лето в 2023 году в Нижегородской области пройдет без каких-либо значительных погодных аномалий, температура воздуха ожидается в пределах нормы. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

- Метеорологическое лето начинается тогда, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку +15 градусов. В этом году этот переход произошел 21 мая, что на 10 дней раньше обычного, - рассказала специалист.

Предварительный прогноз на лето синоптики готовят еще в марте, но его точность составляет 60-65%, поскольку невозможно предвидеть дни и районы, где будут локализованы отдельные циклоны, фронты, зоны осадков и прочие природные явления. Однако предсказать общую тенденцию погоды и ее отклонение от сезонной нормы удается.

Этим летом синоптики не обещают нижегородцам аномальной жары, но и сильного холода также не прогнозируется, температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений. В июне это +16…+18 градусов, в июле - +19…+20, а в августе +16…+18. В целом, по словам Ольги Мокеевой, лето будет таким, каким и должно быть: теплым, с большим количеством солнечных дней и тридцатиградусной жарой в июле.

- Будет происходить чередование периодов сухой и жаркой погоды с похолоданиями и дождями. Количество и распределение осадков по территории области будет неравномерным, часто грозы будут сопровождаться ливнями, шквалами и градом. Наибольшее количество осадков ожидается в июле, - рассказала Ольга Мокеева, подчеркнув при этом, что сумма осадков на протяжении всех трех летних месяцев будет в пределах нормы.

Благодаря жаркой погоде, которая баловала жителей региона всю вторую половину мая, вода в Волге на территории Нижнего Новгорода прогрелась до +20 градусов, а в стоячей воде этот показатель еще больше, так что можно смело открывать купальный сезон, благо городские пляжи заработали с 1 июня. Однако уже к концу первой недели июня погода испортится, и в воскресенье термометры покажут апрельские значения: ночью 6-11 градусов тепла, днем +15…+20 градусов. В Нижнем Новгороде соответственно +7…+9, днем - +16…+18, местами пройдут кратковременные дожди. К счастью, похолодание будет кратковременным, и уже на новой рабочей неделе температурный фон выровняется.

НУ И НУ!

Лето 2010 года поставило сразу несколько рекордов погоды в Нижнем Новгороде. Июль того года оказался самым жарким - термометры в заречной части зафиксировали температуру + 39,9 градуса, а также самым засушливым за всю историю метеонаблюдений: за целый месяц в регионе выпало всего 4 мм осадков. Это привело к сильнейшим лесным пожарам на юге Нижегородской области.

Если говорить о самом холодном лете, то в 1962 году, например, устойчивое тепло наступило лишь в последних числах июня, тем самым сократив лето на 35 дней. Кстати, средняя дата последнего заморозка в Нижегородской области – 9 июня, а самый поздний снег был зарегистрирован в 1983 году – он выпал в Нижнем Новгороде аж 24 июня.