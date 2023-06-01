Прогулки на речном судне «Соталия» стартуют с 3 июня Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Прогулочное судно «Соталия» начнет ходить в Нижнем Новгороде с 3 июня. Об этом корреспондент «Комсомолки» передает с места событий.

«Соталия» - это судно, которое еще называют «речной трамвайчик». 19-метровое судно вмещает в себя 30 пассажиров и достигает скорости 25 км/ч. Спроектировано оно было компанией ОСК. Особенность «Соталии» заключается в том, что это почти полностью отечественное производство, в нем практически нет импортных деталей.

-С помощью специальных форм остекления мы получаем обзорную структуру, которая позволяет нам видеть не только то, что справа и слева, но и фактически то, что находится в вертикальной плоскости. Регистр позволяет ходить судну по всем рекам и некоторым озерам, - отмечает генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В запуске первого маршрута «Соталии» приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

«Соталия» будет курсировать между причалом №8 на Нижневолжской набережной и Стрелкой.