Хоккеист Василий Атанасов о первом сезоне в Нижнем Новгороде: «Было бы здорово увидеть свой портрет среди легенд «Торпедо»

В этом сезоне "Чайка" вновь выиграла Кубок Харламова. Фото: пресс-служба ХК "Торпедо".

В этом году нижегородская хоккейная молодежка второй раз в своей истории завоевала Кубок Харламова, а «Торпедо» остановилось всего в паре шагов до Кубка Гагарина. Интерес болельщиков к этому виду спорта за последний год заметно вырос. Стены заполненного до отказа «Нагорного» в буквальном смысле тряслись от очередного «Гооол!». Во многом это заслуга и самих хоккеистов, которые показывали очень зрелищный, искрометный хоккей. Среди них нападающий нижегородского «Торпедо» 20-летний Василий Атанасов, который в этом сезоне успешно дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и успел поиграть в плей-офф за обе нижегородских команды. Специально для «КП-Нижний Новгород» спортсмен рассказал, за что полюбил столицу Приволжья, почему следит за игрой баскетболиста Стефана Карри и зачем ходит в нижегородский цирк.

Василий, поздравляю с Кубком Харламова. Вы сказали, что посвятите его Нижнему Новгороду. Почему?

- Я действительно такое говорил, и от своих слов не отказываюсь. Этот замечательный город меня принял, болельщики прекрасно ко мне относятся - спасибо им большое за колоссальную поддержку, которую они создают как на трибунах, так и вне ледового дворца. На улице люди подходят, говорят приятные пожелания для меня и моих близких. Спасибо им большое за это. Эта победа - для них!

- В этом сезоне вам довелось поиграть в двух сериях плей-офф. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.

- Это мой первый плей-офф КХЛ, и я сыграл все его игры в этом сезоне, что для меня очень важно. Конечно, плей-офф - очень непростой период в жизни хоккеиста, потому что каждую игру на тебе двойная ответственность. Гораздо тяжелее в моральном плане готовиться к этим играм. Только ушел мандраж регулярки, как в плей-офф это все снова наваливается, и надо уметь с этим справляться.

Что касается МХЛ, то это уже мой четвертый сезон в молодежной лиге и третий плей-офф в ней. Все стало более-менее привычно. Ты уже понимаешь, что ты не молодой пацан конкретно для этой лиги, тебя спускают из первой команды, и ты должен показывать результат. Была некая боязнь не оправдать ожиданий.

Что вызвало больше эмоций — гол в ворота СКА, фавориту турнира, или хет-трик «Мамонтам Югры», вашей бывшей команде?

- Гол в ворота СКА, потому что это был мой первый гол в плей-офф КХЛ. Кроме того, я не раз говорил, что очень благодарен «Мамонтам Югры» за то время, которое я там провел, у меня нет никакой неприязни к этому клубу. Так случилось, что мы вышли именно на «Мамонтов Югры», но это хоккей, от него не уйти. Я думаю, все это прекрасно понимают.

Как вы пришли в хоккей и за что его любите?

- Это было в Нижнем Тагиле, когда я был еще совсем маленьким. Мой отец (хоккейный тренер Владислав Атанасов – прим.) набирал в «Спутник» ребят 1999 года рождения, а я приходил туда и тоже старался стоять на коньках. В три годика это еще тяжело давалось, но со временем я научился стоять на коньках, и как-то сразу же понравилось. Я даже не рассматривал другие виды спорта. Хоккей люблю именно за те эмоции, которые ты получаешь от побед и поражений, с каждым днем стараешься стать еще сильнее.

Вам нравится в Нижнем Новгороде?

- Я с первого взгляда влюбился в этот город, когда увидел главную улицу и ледовый дворец. Здесь я дебютировал в КХЛ, и когда впервые вышел на матч - увидел этот антураж, как болельщики поддерживают любимую команду. Это дорогого стоит! Нижний Новгород - очень красивый город с большой историей, и если в эту тему углубиться, то можно узнать о нем много интересного.

«Нижегородская лирическая» неизменно звучит в «Нагорном» в третьем периоде. Еще не выучили ее наизусть?

- Пока не выучил, но нахожусь в процессе (улыбается).

Как проводите время между играми? Есть культурная программа?

- Когда есть свободное время, стараемся посещать необычные места. Например, я очень люблю ходить в цирк, и за этот год несколько раз там был. Также любим просто прогуляться где-нибудь, зарядиться эмоциями. У нас очень плотный график, и где-то не хватает эмоций, поэтому мы должны правильно извлекать их из свободного времени. Кроме того, в течение сезона мы несколько раз ходили с ребятами на баскетбол, чтобы поддержать нашу нижегородскую команду. Это было как раз в тот период, когда я восстанавливался.

Следите за выступлениями других спортсменов? Кого можете поставить себе в пример?

- Есть баскетболист Стефан Карри, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз». Его уверенное поведение на площадке и вне ее вызывает у меня восторг. Если говорить о хоккейных примерах, то у меня еще издавна есть крайний нападающий, за которым я слежу, - это Патрик Кейн из «Нью-Йорк Рейнджерс». Ну и, конечно, Валерий Харламов — мой кумир.

Вы хорошо знаете историю своего клуба?

- До того, как переезжал сюда, я не углублялся в историю клуба. Когда в раздевалке начали появляться фотографии легенд «Торпедо», я начал осознавать, что клуб и в правду с очень богатой историей, долгой и интересной. Мы эту историю продолжаем. Было бы здорово увидеть там и свой портрет (улыбается).

Ваш контракт действует до 2024 года. Как считаете, успеете ли выиграть здесь еще и Кубок Гагарина?

- Конечно, успеем! Мы работаем в этом направлении и сделаем все возможное, чтобы привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород.