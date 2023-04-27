Опубликован график работы нижегородских поликлиник на майские праздники. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минздрав Нижегородской области опубликовал график работы поликлиник на майские праздники. Медики будут работать в усиленном режиме, поскольку в эти дни, как правило, возрастает травматизм и число пищевых отравлений. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

30 апреля, 1,7 и 9 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 16.00. 29 апреля, 6 и 8 мая – с 9.00 до 18.00. Со 2 по 5 мая поликлиники работают в своем обычном графике. Травмпункты, больницы и скорая помощь будут работать круглосуточно без выходных.

Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев бережнее относиться к своему здоровью, особенно в период майских праздников.

- Не надо резко выходить на грядки и долго стоять под солнцем, изнуряя себя непривычной физической нагрузкой. Все должно быть в меру. Также не надо злоупотреблять алкоголем, - обратился он к нижегородцам.

Адреса и график работы травмпунктов Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь.