Нижегородская «Чайка» завоевала Кубок Харламова в МХЛ. Фото: официальный сайт ХК "Чайка"

Нижегородская «Чайка» завоевала Кубок Харламова и стала чемпионом Молодежной хоккейной лиги сезона 2022/2023. 25 апреля подопечные Николая Воеводина одержали четвертую победу в серии с «Омскими Ястребами» со счетом 3:2, забив решающую шайбу в дополнительное время.

Командам потребовалось шесть игр, чтобы определить победителя. В Нижнем Новгороде состоялось три встречи, на сегодняшней игре домашняя арена «Чайки» - дворец спорта им. Коноваленко – была забита под завязку. При вместимости 4300 на стадионе собралось 4200 болельщиков.

Счет открыл на четвертой минуте хоккеист «Ястребов» Глеб Трикозов, и на протяжении двух игровых отрезков гости оставались лидерами. Сократить разрыв в счете нижегородцы смогли лишь в начале третьего периода – шайбу забросил Артем Мисников, а еще через 30 секунд гол оформил Василий Атанасов, тем самым увеличив разрыв в счете - 2:1.

Однако спустя пять минут Тимофей Давыдов сравнял счет, накалив переживания болельщиков до предела. Основное время закончилось при цифрах 2:2 на табло, был назначен овертайм. На 10-й минуте нижегородец Егор Виноградов поставил точку в серии плей-офф, забив победную шайбу в ворота «Ястребов».

После этого тренерский штаб гостей запросил видеоповтор – они посчитали, что на последнем броске могла быть помеха вратаря, однако просмотр подтвердил, что «Чайка» - чемпион. Трибуны радостно взревели, и после награждения зрители затянули традиционную «Нижегородскую лирическую».

Кстати, это второй раз в истории клуба, когда «Чайка» становится обладателем Кубка Харламова. Столь блестящий результат команда показала в сезоне 2014-2015.