Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Нижегородской области

«Фольксваген Кадди» не выдержал безопасную дистанцию Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое ДТП с участием минивэна и трех легковушек произошло в Нижегородской области 2 апреля. В аварии пострадали три человека, среди которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в 16.45 в Балахнинском районе на 347 километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород.

70-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» не выдержав безопасную дистанцию, врезался в «Ниссан Кашкай», которым управлял 62-летний мужчина. От удара минивэн вылетел на «встречку» и столкнулся с автомобилем марки «Опель Астра», которым управляла 37-летняя женщина. За «Опелем» следовала «Киа Рио», влетевшая в первого.

В массовой аварии пострадали три человека – двое взрослых и один ребенок.

В массовой аварии пострадали три человека Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

7-летняя девочка была доставлена в больницу Балахны с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ушибленной раной лобной области. Ребенок находится в отделении реанимации, сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

67-летняя женщина получила гематому колена и гематому молочной железы. Она находится в травматологическом отделении.

Другая пострадавшая, 77-летняя женщина, доставлена в хирургическое отделение. Она получила в аварии травму живота и ушиб ноги.

Остальные пострадавшие в ДТП были осмотрены медиками и отправлены домой для амбулаторного наблюдения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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