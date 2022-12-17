«Арматура насквозь пробила тело»: Врачи вытащили с того света строителя, упавшего с высоты в Нижнем Новгороде

Врачи спасли 36-летнего нижегородца, тело которого насквозь пробила арматура Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородского строителя, тело которого пронзила арматура, спасли врачи областной клинической больницы имени Семашко.

36-летний мужчина попал к врачам в ужасном состоянии и уже без сознания. От полученных травм нижегородец мог не выжить. Ведь его тело насквозь пронзили прутья арматуры.

– Были разорваны внутренние органы. При падении получены ушибы мягких тканей, сотрясение и переломы, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Мужчина потерял около 4 литров крови. Кровопотеря в брюшную полость требовала немедленного хирургического вмешательства. Пациент находился на длительной ИВЛ.

День и ночь врачи областной больницы боролись за жизнь нижегородца. Большая команда специалистов проводила несколько сложнейших операций. Медики восстанавливали внутренние органы мужчины.

– Падал с высоты пяти метров. А дальше ничего не помню. Уже когда вышел из комы, врачи сказали, что упал на арматуру, которая насквозь пробила мое тело, – такой печальный опыт мужчины завершился подвигом врачей больницы имени Семашко, сделавших невозможное.

Нижегородец, благодарный врачам за спасение, уже выписывается из больницы. Мужчина полон сил и желания жить.