«Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ, проиграв СКА в четвертом матче подряд

«Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» со счётом 3:5 уступил СКА в домашнем матче плей-офф КХЛ 22 марта.

Четвертая игра серии проходила при полных трибунах "Нагорного". Уже на старте встречи гости получили удаление и Сергей Гончарук открыл счёт точным броском с пятачка. Соавторами этой шайбы стали Богдан Конюшков и Алексей Кручинин. Не прошло и пяти минут, как табло показало 2:0 - вновь отличился 27 номер "бело-синих". Голевую передачу организовали Максим Федотов и Николай Коваленко. Незадолго до перерыва гости открыли счёт своим шайбам.

Начало второго игрового отрезка ознаменовалось удалением Кирилла Воронина - игрок допустил толчок соперника клюшкой. Петербуржцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Удаление у СКА также не привело к изменению счета. За 8 секунд до перерыва Антон Сизов получил удаление.

В третьей двадцатиминутке уже при игре 5 на 5 Белевич и Веряев организовали атаку, которую успешно завершил Василий Атанасов - 3:1. Следом в ворота "Торпедо" прилетело четыре безответных шайбы.

Таким образом, нижегородская команда прекращает свой путь в плей-офф.