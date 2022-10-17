Сестры Аверины учредили собственные соревнования по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде

Турнир впервые прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Региональный турнир на призы Дины и Арины Авериных по художественной гимнастике впервые состоялся в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Порядка 120 гимнасток в возрасте 10-15 лет приехали в Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина, чтобы продемонстрировать навыки своим кумирам — мировым звездам художественной гимнастики сестрам Авериным. Состязания проводились в дисциплине «многоборье». Юные гимнастки демонстрировали свое мастерство в обращении с мячом, булавами, лентой, обручем и без снаряда. После церемонии открытия турнира Дина и Арина Аверины рассказали о том, для чего был задуман этот проект и какие призы ожидают победительниц.

Сестры Аверины приняли участие в церемонии открытия соревнований. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы сделали этот турнир для того, чтобы у детей была еще большая мотивация выступать и тренироваться, - рассказывает Дина Аверина, - чтобы они увидели нас, а мы могли с ними пообщаться и сфотографироваться. Чтобы они могли лишний раз обкатать свои программы, показать при нас, на что они способны. Мы внимательно наблюдаем за их выступлениями поэтому, конечно, они очень волнуются.

Этим турниром Дина и Арина решили еще больше мотивировать юных гимнасток. Фото: Мария СОРОКИНА

По ее словам, уровень нижегородской школы художественной гимнастики сейчас очень высок и практически сравнялся со столицей, что не может не радовать.

- Наталья Борисовна всех «держит»! - уже хором восклицают сестры.

Наталья Борисовна Тишина – заслуженный тренер России, вице-президент региональной федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Нижегородской области. Она воспитала пять олимпийских чемпионок, семь чемпионок мира и более 15 чемпионок Европы. По словам тренера, для нижегородского училища олимпийского резерва большая честь проводить соревнования на призы сестер Авериных.

- Они обратились со словами: «Хотим сделать наш турнир!». Ну кто же от этого откажется?! Спасибо вам, девчонки, что проявили такую инициативу! Мы были обеими руками «за». Быстро-быстро подсуетились, многого даже не успели. На следующий год мы постараемся сделать турнир всероссийским, - поделилась планами Наталья Борисовна.

Турнир хотят сделать всероссийским. Фото: Мария СОРОКИНА

Чтобы проводить турнир такого уровня, необходимо попасть в календарь российских соревнований. Иными словами, у юных спортсменок должна быть возможность выступить на этом турнире, чтобы хватало времени на подготовку. Скорее всего, турнир на призы сестер Авериных так и будет проводиться в октябре, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Пока Дина и Арина рассказывают о своей инициативе, на ковре появляются все новые и новые участницы. У каждого номера свое настроение — от чувственных испанских и французских мотивов до озорных песенок из советских мультиков. Юные участницы поражают своей уверенностью, грацией и смелостью. Один номер сложнее другого - работы судьям хватает.

Юные гимнастки показывали очень разные по настроению номера. Фото: Мария СОРОКИНА

За соревнованиями внимательно следят приглашенные представители регионального правительства и министерства спорта. В их числе заместитель главы региона Андрей Бетин.

За соревнованиями следили представители регионального правительства и министерства спорта. Фото: Мария СОРОКИНА

- В последнее время очень много эмоций нижегородцев было связано с Диной и Ариной Авериными. Мы прекрасно помним недавние Олимпийские игры. Сложно оставаться без эмоций, наблюдая всю несправедливость по отношению к российскому спорту. Но именно такие турниры дают возможность снова «задышать», - сказал замгубернатора.

Бетин подчеркнул, что прекрасно понимает, какой титанический труд стоит за коротким выступлением на ковре и сколько нужно тренироваться для того, чтобы попасть на пьедестал. Между тем, художественная гимнастика остается одним из наиболее популярных видов спорта в регионе. В связи с этим региональное правительство приложит необходимые усилия для развития этого вида спорта и данного турнира в частности.

– Дина и Арина — настоящие спортсменки. Любые сложности только делают их сильнее. Будем стремиться помогать нашим девчонкам, чтобы соревнования вышли на международный уровень. Безусловно, они мировые звезды и имеют право иметь собственный турнир такого масштаба, - добавил Андрей Бетин.

К слову, победительницам своего первого турнира Дина и Арина приготовили очень щедрые призы — спортивный инвентарь от известного бренда, вкусные и питательные батончики, созданные специально для следящих за фигурой гимнасток, а еще игрушки, грамоты и медали.