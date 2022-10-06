«Русский Халк» установил мировой рекорд, протащив состав метро в 134 тонны в Нижнем Новгороде ФОТО: Александр Воложанин

Атлет Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив состав метро в 134 тонны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Впервые в мировой истории метро атлет богатырского движения «Сильнейшая нация мира» протащил состав на станции «Пролетарская» весом в 134 тонны на 30,6 метров.

Атлет богатырского движения «Сильнейшая нация мира» протащил состав на станции «Пролетарская» весом в 134 тонны ФОТО: Александр Воложанин

Твердым шагом ступал Сергей по нижегородской подземке, тянув за собой состав метро. Движение рекордсмен сопровождал громким криком, после которого делал новый рывок. Работники метрополитена сопровождали и подбадривали спортсмена на протяжении всего пути.

Рекордсмен мира Сергей Агаджанян, устанавливая рекорд, не использовал лестницы и каната, которые могли бы облегчить задачу. Кроме того, совмещая спортивный и сценический экстрим, он по ходу движения надувал медицинские грелки до разрыва.

«Русский Халк» с детства занимающийся спортом и получивший разряды по гиревому спорту, боксу, кикбоксингу, гребле на байдарках, Сергей Агаджанян – инициатор и организатор спортивных и социальных проектов «Спорт в каждый двор», «Парковый спорт», «Патриотический флешмоб», «Спорт в каждую редакцию», «СпортСоцЧас» и патриотических фестивалей различного рода.

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам по прозвищу «Русский Халк» также является заместителем Президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России». Кроме того, Сергей – участник Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ». Также он был назначен доверенным лицом Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» по спортивно-патриотической деятельности по решению Председателя Движения Ильдара Резяпова.

Рекорд в Нижегородском метро – не единственное достижение Сергея Агаджаняна. 19 мая 2022 года в Казани «Русский Халк» передвинул три вертолета на 4,3 метра за 24,63 секунды. 12 июня 2022 года в городе Котельники силач скрутил в трубочку 46 сковород подряд за 8 минут 50 секунд. А 25 июня 2022 года в городе Элиста Сергей отбуксировал автобус весом 3,5 тонны на расстояние 212,5 метров. Этот мировой рекорд он выполнил всего за 3 минуты 57 секунд.