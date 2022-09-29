Нижегородская область вошла в десятку российских регионов по росту числа интернет-пользователей

Доля молодежи в общем числе интернет-пользователей стала снижаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по росту числа активных пользователей интернета с 2017 года. Аналитический сервис «Финэкспертиза» провел исследование на основе данных Росстата и выяснил, что доля юзеров всемирной паутины в нашем регионе увеличилась на 47,6% и составляет 73% от населения. Это десятый результат среди 85 регионов страны.

Абсолютным лидером в этой статистике стала Чечня, где количество активных пользователей за три года выросло на 121%, при этом процент от общего населения увеличился вдвое.

В топ рейтинга попали и другие регионы Приволжского федерального округа. Например, на 4 месте оказалась Ульяновская область, где прирост активных пользователей сети за обозначенный период составил 57,5%. При этом средняя цифра по стране составила 35,4%.

Если говорить в целом, то ситуация в Приволжье остается неравномерной. Перечисленные Нижегородская и Ульяновская области выделяются именно ростом интернет-аудитории, но все еще показывают довольно средний процент от населения. В то же время другие регионы устанавливают свои антирекорды по этому показателю. Так, если смотреть долю активных пользователей, то один из самых низких показателей на территории России зафиксирован в Марий Эл — 64,2%, Чуть лучше обстоят дела в Мордовии — 67,1% и в Самарской области — 67,3%. Все эти цифры ниже среднего процента по стране, который составляет 76,7%.

Изучая возрастные категории пользователей интернета, аналитики пришли к выводу, что в последнее время глобальной сетью все чаще пользуются люди в возрасте. Так, доля пользователей старше 60 лет увеличилась в 2,5 раза. При этом доля молодежи сократилась приблизительно на четверть. Так, в 2017 году молодежь в возрасте от 15 до 34 лет составляла основу интернет-аудитории — 50,7%. Чуть меньше было лиц среднего возраста — 43,6%, ну а россиян старше 60 в сети было 5,7%. По итогам 2021 года основное ядро составляют люди среднего возраста — 48,7%, молодежи стало 37,7%, ну а доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста увеличилась до 13,6%.

По мнению аналитиков, причина таких перемен связана не только с демографией, но и с тем, что интернетом все чаще пользуются люди в возрасте.

К слову, при составлении статистики не учитывались интернет-пользователи младше 15 лет, однако включение этой возрастной группы могло бы повлиять на показатели.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области реализуется множество программ по развитию цифровой среды, и это открывает большие перспективы для молодых поколений. Так, например, в приволжской столице планируется создание настоящего рая для айтишников — нового высокотехнологичного IT- кампуса «Неймарк».

Кроме того, к 2030 году планируется создание Инновационного научного центра «Квантовая долина», который позволит создать более 1,3 тысяч новых рабочих мест. Деятельность Центра будет как раз таки направлена на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта.

- У Нижегородской области есть весь необходимый опыт и компетенции для развития квантовых и цифровых технологий, а также искусственного интеллекта. На территории региона есть сильные вузы и научные институты, которые получат дополнительные возможности, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.