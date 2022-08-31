Первый в России ветеринарный токсикологический центр открылся в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый ветеринарный токсикологический центр появился в России. Он открылся в Нижнем Новгороде 31 августа 2022 года на базе областной ветеринарной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В токсикологическом центре содержится высокотехнологичный комплекс оборудования. В него входит прибор, помогающий ветеринарным врачам поставить правильный диагноз, а также определить противоядия для оказания экстренной детоксикационной помощи животному. Судебно-ветеринарным экспертам прибор послужит при определении причин гибели животного. Кроме этого, оборудование центра позволит проводить скрининговые исследования.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, благодаря оборудованию центра появилась возможность детального анализа качества продуктов питания. Так, продукция, попадающая на столы к нижегородцам, будет безопасной.

Благодаря оборудованию центра появилась возможность детального анализа качества продуктов питания Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Открытие токсикологического центра – важный этап в развитии ветеринарной службы. Он предоставляет такие возможности, которых больше нет ни в одном регионе не только ПФО, но и России. Центр позволит кратно увеличить точность исследований, их количество, улучшить качество проводимых анализов, а также сократить сроки проведения исследований. Когда речь идет о здоровье животного, оперативность постановки точного диагноза имеет большое значение, – отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора Нижегородской области также добавил, что центр будут использовать в обучении студентов ветеринарного направления сельхозакадемии.