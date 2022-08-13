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Общество13 августа 2022 10:55

Нижегородцы жалуются на нашествие пауков в ЖК на улице Горной

Они обратили внимание на гигантские размеры этих пауков
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Нижегородцы жалуют на нашествие пауков в ЖК на улице Горной. Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Нижегородцы жалуют на нашествие пауков в ЖК на улице Горной. Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Жители Приокского района Нижнего Новгорода жалуются на нашествие огромных пауков, которые даже облепили окна квартир. Всё это происходит в жилом комплексе "Горная лаванда" на улице Горной, жильцы которого поделились фотографиями пауков в Telegram-канале "Нижний №1".

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Авторы публикации отметили, что жильцы жилого комплекса в шоке. По их словам, гнёзда пауков появились на первых этажах зданий, на магазинах и на окнах квартир.

– Сами пауки гигантские – с две фаланги пальца, – добавили приокчане. – Они лезут в квартиры. У нас, например, за обычной москитной сеткой появилась ещё одна – из паутины и пауков!

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Пользователи подбодрили тех, кто жалуется на паучье нашествие:

– Пауки в доме обычно к деньгам!

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

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