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Общество6 июля 2022 15:36

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводит конкурс «Клиника года – 2022»

Его участниками стали ведущие клиники города
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводит конкурс «Клиника года – 2022».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводит конкурс «Клиника года – 2022».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 июля по 23 сентября на сайте «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводится ежегодный конкурс «Клиника года – 2022». Его участниками стали ведущие клиники города и самые известные врачи Нижегородской области.

- Главная цель проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, - рассказывают организаторы. – Итоги регионального конкурса будут подведены 23 сентября.

Посетитель сайта в сутки может проголосовать за одного участника в каждой номинации. Голосовать можно каждый день по ссылке.

Подробнее познакомиться с участниками конкурса можно здесь.

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