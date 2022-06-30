Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля 2022: программа, артисты и площадки

Рассказываем, как пройдет фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля 2022.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Фестиваль «Столица закатов 2022» продолжается в Нижнем Новгороде: в грядущие выходные на нескольких городских площадках вновь пройдут концерты. Послушать можно будет как классическую музыку, так и современную музыку, а ещё и диджей-сеты. Особая праздничная программа пройдет в сквере Свердлова, где запланирован лекторий и планетарий под открытым небом. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля 2022.
«Столица закатов. Соло на закате»
Выступления «Столица закатов. Соло на закате» пройдут на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и смотровой площадке на площади Сенной. Почти все выступления будут начинаться в 20:00.
Так, 2 июля концерты состоятся на двух общественных пространствах. На Нижневолжской набережной будет выступать дуэт «СтереоДжеки», а на территории Стрелки прозвучит виниловый DJ-set от Арсения Залетова.
А 3 июля нижегородцы смогут насладиться выступлением аккордеониста Михаила Никифорова на площади Сенной. В это же время на набережной Федоровского во всей красе себя проявит дуэт двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы «ДжонниДепп».
Кроме того, с 18:00 до 22:00 в амфитеатре Нижневолжской набережной, который находится напротив Зеленского съезда, состоится танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
«Столица закатов. Искра»
Мероприятие SALUT НАУКА пройдет в сквере Свердлова в рамках программы «Столица закатов. Искра». Обширная программа намечена на период с 15:00 до 22:00 2 июля. Нижегородцы смогут посетить планетарий под открытым небом, попробовать космо-еду в тюбиках, а ещё есть возможность послушать лекции (регистрация).
Расписание лекций:
- 15:00 - 15:50 – Ядерная энергетика в космосе. Инновации из вашего дома.
- 15:50 - 16:00 – Зачем на МКС выращивают кристаллы?
- 16:00 - 16:50 – Кто пустил Маска в космос, или как работает международное космическое право
- 16:50 - 17:00 – Космический шторм: какие угрозы готовит нам Солнце
- 17:00 - 18:00 – Реальные звездолеты. Доберется ли когда-нибудь человечество до звезд?
«Столица закатов. Ракушка»
В Александровском саду на сцене «Ракушка» 2 июля выступит инди-рок-группа «Сироткин» из Москвы. Их музыка и стихи обещают унести нижегородцев обратно в детство и дать ощущение свободы. Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.
А вот 3 июля на этой жен сцене пройдет концерт классической музыки от Академического симфонического оркестра Нижегородской государственной филармонии им. М. Ростроповича. В программе: Дворжак «Лесная тишь» — для виолончели с оркестром, Элгар – концерт для виолончели с оркестром, Бриттен – «Простая симфония». Вход свободный, количество мест ограничено с учетом вместимости площадки.
«Столица закатов. После заката»
В новом кластере на Красной слободе 2 июля ожидается ночная вечеринка. В 22:00 в арт-кластере состоится выступление группы Pompeya, ещё ожидаются диджей-сеты резидентов «Стрелки» и специальный поп-ап бар с фирменными коктейлями. Мероприятие можно посетить по билетам.
КОНКРЕТНО
Какие концерты ждут нижегородцев?
Программа «Столица закатов. Соло на закате» 2 июля:
- 20.00-21.00, Нижневолжская набережная. Выступление дуэта «СтереоДжеки».
- 20.00-21.00, Стрелка. Виниловый DJ-set от Арсения Залетова.
Программа «Столица закатов. Соло на закате» 3 июля:
- 18.00-22.00, амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
- 20.00-21.00, площадь Сенная. Выступление аккордеониста Михаила Никифорова.
- 20.00-21.00, набережная Федоровского. Выступление группы SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы «ДжонниДепп».
Программа «Столица закатов. Ракушка» 2 июля:
- 19:30 – DJ Дмитрий Тимошенко .
- 20:30 – Сироткин.
- 21:30 – DJ Дмитрий Тимошенко.
Программа «Столица закатов. Ракушка» 3 июля:
- концерт Академического симфонического оркестра Нижегородской государственной филармонии им. М. Ростроповича.
Программа «Столица закатов. Искра» 2 июля:
- 15:00 - 20:00 — Лекторий.
- 15:00 - 22:00 — Космо-коктейли от Salut и космо-еда в тюбиках.
- 15:00 - 22:00 — Планетарий на воздухе (вход платный).
- 18:00 - 22:00 — DJ-сеты.
- 18:00 - 22:00 — Горький Грув.
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