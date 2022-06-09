День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2022: программа мероприятий, площадки. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Впереди нижегородцев ожидают очередные праздничные выходные – с концертами, салютами и мастер-классами. На этот раз праздничные мероприятия пройдут не только в самом Нижнем Новгороде, но и во всех районах Нижегородской области. Рассказываем, какая программа подготовлена на День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2022

Площадь Минина

Главные праздничные мероприятия пройдут на площади Минина и Пожарского. Начнутся они с фестиваля народных коллективов «Зеленые Святки», детский фестиваль «Солнечный круг», а также патриотическая музыкальная программа «Zа Россию». Она включает в себя выступление военного оркестра и ансамбля войск национальной гвардии, музыкантов-участников локальных военных конфликтов, Российского союза ветеранов Афганистана. А Вечером на главной сцене пройдет специальный концерт фестиваля «Столица закатов» - на нем выступят L’One и MакSим. Вход бесплатный.

Завершится праздник в 22:00 праздничным салютом. Увидеть его можно будет с Нижневолжской и Верхневолжской набережных, а также в Александровском саду.

КЗ «Юпитер»

Перед концертным залом «Юпитер» Нижегородский авторетроклуб организует в этот день выставку ретроавтомобилей.

Парк «Швейцария»

Здесь, кроме концерта нижегородских артистов, посетителей ждут мастер-классы по изготовлению сувениров и аксессуаров с символикой российского флага. На «Территории эмоций» с 12.00 до 13.00 состоится квест на открытом воздухе «Знай наших!», с 13.00 до 16.00 будут рисовать аквагрим, с 13.00 до 14.00 пройдет этнографический экскурс «Культурное наследие народов Поволжья», с 16.30 до 17.00 - встреча с представителями издательства Кварц «Нижний Новгород: история в пространстве», с 17.00 до 18.00 - интерактивный диалог «7 чудес России», с 14.00 до 17.00 будет работать фото-зона с получением мгновенного фото. С 19.00 до 20.00 состоится квест на открытом воздухе «Знай наших!».

Автозаводский парк

С 11:00 до 22:00 здесь пройдет большая праздничная программа. С 11.00 до 12.00 в детском городке аттракционов «Чиполлино» для детей пройдет игровая развлекательная программа «Мы – Россияне!» с аниматорами, сказочными персонажами, веселыми конкурсами и сладкими призами. С 14.00 до 15.30 на катке - роллердроме «Катушка» пройдет фестиваль красок «Холи». В 14.00 стартует праздничная программа «Это наша Россия, это наша страна!». Также в парке пройдет гала-концерт победителей районного конкурса патриотической песни «Песни нашей Победы!», тематическая концертная программа «России - честь! России - слава!» с участием творческих коллективов района и города, праздничная дискотека.

Парк «Дубки»

С 12:00 до 15.00 будет проходить фестиваль гармонистов «Играй и пой, наш Ленинский район». Праздничные мероприятия в парке продлятся до 21.30. В программе детская анимационная программа «Счастливое детство», выступления вокальных и танцевальных коллективов, чирлидеров, кавер – группы «Покровский», а также творческие мастер-классы, фото-зона, раздача лент и флажков, конкурсы и викторины.

Парк «Светлоярский»

Праздничные мероприятия пройдут с 14.00 до 20.00. Запланированы выступления нижегородских артистов и кавер-группы «Покровский», ансамбля народной музыки «Верескъ», анимационная программа для детей, творческие мастер-классы, фотозона, раздача лент и флажков, конкурсы и викторины. В 18.15 пройдет реконструкция сражений Великой Отечественной войны. Завершится праздник дымным шоу, которое начнется в 19.45.

Сормовский парк

На площадке у центральной сцены с 12:00 до 13:30 пройдет интерактивная программа «Россия начинается с меня».