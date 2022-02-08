«Проводил домой после корпоратива»: 21-летний житель Арзамаса обокрал свою коллегу в день премии

21-летний житель Арзамаса украл у коллеги премию, а деньги прогулял в ресторане. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Арзамасе задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в краже крупной денежной суммы у своей коллеги. Девушка возвращалась с ним после корпоратива, а дома обнаружила, что вся премия, которую выдали на работе, исчезла.

Как рассказали в ОВД Арзамаса, всё произошло в минувшую пятницу. На одном из местных предприятий было корпоративное мероприятие, на котором сотрудникам вручали премии. Денежные выплаты были довольно солидные: например, одна 20-летняя сотрудница получила 37 тысяч рублей. Деньги она положила в свою сумочку, а по окончании мероприятия отправилась домой. С ней увязался парень из соседнего отдела – им было по пути.

Распрощавшись с коллегой и придя домой, девушка хотела пересчитать полученную премию. Залезла в сумочку, но деньги куда-то пропали. Расстроенная нижегородка обратилась в полицию. Подозрение сразу же пали на её коллегу, с которым она возвращалась с корпоратива. Парень отпираться не стал.

- В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что деньги украл у знакомой, когда провожал ее до дома, а затем потратил их в кафе со своими друзьями, - рассказали в ОВД Арзамаса.

По факту кражи возбудили уголовное дело, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.