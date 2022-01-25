Три года условно дали участникам павловской ячейки «Свидетелей Иеговы»*
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Нижегородской области вынесли приговор участникам павловской ячейки централизованной религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», запрещенной в России экстремистской организации.
- В 2019 году сотрудниками регионального управления ФСБ была пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к организации религиозных обрядов в жилых помещениях на территории Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. – Также в ходе обысков была изъята экстремистская литература.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Расследование этого громкого дела продолжалось в течение двух лет. И вот, наконец, дошло до суда.
- Решением Павловского городского суда трое подсудимых были признаны виновными в совершении этого преступления, - сообщили в УФСБ. – Каждому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В 2022 году апелляционный суд оставил приговор без изменений.
*запрещенная в России организация