«В группе настоящие джунгли»: Ребенку оторвали часть пальца в детсаду в Нижнем Новгороде. Фото: Предоставлено героем публикации

Ссадины, синяки, шишки – детвора в любом детском саду не обходится без драк. Поэтому небольшим травмам трехлетнего сынишки нижегородка Катерина Аверина долгое время не придавала особого значения. Пока не случилось страшное – в детском саду малышу попросту оторвали часть пальца.

- Весь год многие родители жаловались на ссадины и синяки у детей. Дескать, воспитатели плохо за ними смотрят, совсем не следят, - вспоминает Екатерина. – Я никогда не жаловалась Для меня все это были пустяки. Хотя, честно говоря, приходя в детский сад, я видела, что в группе настоящие джунгли: дети скачут, кто во что горазд, а воспитатель сидит в телефоне или ведет светские беседы с другими работниками. Но ругаться не стала – думала, это обычная ситуация.

Что это не совсем обычно, Катерина поняла, когда их воспитателя заменяла коллега. Вместо джунглей – спокойные дети, вместо скачек – организованная работа за столом. Оказалось, что проблема не в детях. Однако ругаться родители не стали – все-таки до конца года всего ничего осталось. Однако даже за этот короткий период успело произойти ЧП.

- Утром как обычно мы отвели ребенка в детский сад, но уже буквально через семь минут нам позвонили и попросили вернуться, - вспоминает Катерина. – Оказалось, что дети прихлопнули дверью палец сыну. Часть пальца просто оторвало! Я до сих пор реву…

Ребенка тут же отвезли в больницу. Однако сделанного уже не исправишь – части пальца малыш лишился.

- Если честно, сейчас ничего хорошего, - поделилась в разговоре с «Комсомолкой» Катерина. - Лежим в больнице, делают уколы и перевязки, средний палец пришит к ладони. Через месяц будет ещё операция. А дома меня еще ждет 9-месячная дочка, которая тоже нуждается в моей заботе.

Сейчас в обстоятельствах этого происшествия уже разбираются сотрудники городского департамента образования. Им предстоит выяснить, была ли вина воспитателей в случившемся. Сама мама в этом не сомневается.

- В настоящее время в соответствии с действующим законодательством администрацией МБДОУ «Детский сад № 412» начато расследование по факту получения травмы воспитанником, - рассказали в департаменте образования Нижнего Новгорода. - Данная ситуация находится на контроле городского департамента образования.