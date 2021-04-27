Подросток прокатил на капоте машины инспектора ДПС в Нижнем Новгороде

За рулем находился 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Фото: скриншот видео СУ СКР по Нижегородской области

Кадры, словно из блокбастера – по дороге едет автомобиль, на капоте едва удерживается человек, но водитель не останавливается. За ними гонится полицейская машина. Однако это не съемки фильма – все это произошло на самом деле в самом центре Нижнего Новгорода, на главной пешеходной улице города. А водителем и вовсе оказался 16-летний подросток.

- Вечером 21 апреля 2021 года сотрудники полиции попытались остановить на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской автомобиль марки ВАЗ. Он вызвал подозрение, поскольку водитель явно очень неуверенно управлял им. Однако требование инспектора об остановке водитель не выполнил, а затем попытался скрыться, совершив при этом наезд на инспектора, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инспектор вцепился в капот, а горе-водитель все продолжал движение. Лишь спустя несколько сотен метров, на улице Добролюбова, злоумышленника удалось догнать и остановить.

Как выяснилось, за рулем находился 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Свою вину он уже признал – в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.