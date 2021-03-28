Директор ГК «Бонитет» Сергей Чигин рассказал о революции в системе охраны подъездов в многоквартирных домах

Сергей Чигин принял участие в марафоне ЖКХ Нижегородского областного информационного центра

Двадцать лет назад в Нижнем Новгороде закончилась эра кодовых замков. Им на смену стали массово устанавливать домофоны. Одним из первых в этом процессе была компания «Бонитет». О революции в системе защиты наших домов от посторонних на марафоне ЖКХ мы поговорили с директором ГК «Бонитет» Сергеем Чигиным.

– Сергей Валерьевич, раньше в интернете гуляли коды от домофонов, и зайти в подъезд легко могли посторонние. Какова ситуация сейчас?

– Оборудование, которое приходит с завода-изготовителя, конечно, имеет определённые заводские настройки. И эти же настройки легко можно найти в интернете. Но организации, которые думают о безопасности, перепрограммируют свои приборы и удаляют ненужные коды доступа. Мы как раз относимся к таким организациям. Все коды доступа давным-давно удалены, приборы перепрограммированы. Новые коды хранятся в базе данных и выдаются при необходимости мастеру непосредственно в момент присутствия его на объекте.

– Ваша компания предлагает домофон с защитой от клонирования ключей. Что это значит?

– Если что-то охраняется, то всегда есть тот, кто хочет это вскрыть. Когда мы установили ключи с системой touch-memory, с железным пятачком на пластмассовом держателе, то всё было замечательно. Но потом ключники, которые изготавливают дубликаты ключей, увидели ошибку в защитной системе домофона всех наших производителей и сделали ключ-вездеход. Стоил он всего 100 рублей и был очень распространён. Люди, которые их покупали, могли зайти в любой подъезд, и это была катастрофа.

Мы решили эту проблему, было пройдено несколько модернизаций кодирования ключа. Сейчас используем самую на сегодняшний день защищённую систему. Но это не панацея, работа по защите вечная, это вечная борьба добра и зла.

– Ваша компания занимается также системами видеорегистрации. Насколько это сейчас популярно? К людям пришло осознание, что это залог безопасности?

– Видеорегистрация – процесс актуальный, очень распространённый. Мы все в итоге будем жить под колпаком большого брата, как ни крути. Этого требует жизнь. Безопасности не бывает без контроля, поэтому во всех многоквартирных домах в ближайшем будущем будет установлена система видеоконтроля входных групп, придомовых территорий, парковок. За семь лет мы установили более 2000 камер на многоквартирных домах, и они все функционируют.

– Какой уровень конфиденциальности у записей с камер?

– Это информация закрытого типа, она создана для того, чтобы защищать людей, которые живут в этих домах, но 99,9% информации именно о них. Мы поставили систему, чтобы фиксировать злоумышленников, поэтому эта информация не должна передаваться посторонним.

В нашей организации существуют правила передачи данных. Информация может быть передана по заявлению правоохранительных органов. А также по заявлению жильцов дома. Для этого нужно приехать к нам в офис, оставить паспортные данные, электронную почту. То есть просто так записи никому не передаются. Чего не скажешь о так называемых «умных домофонах», которые сейчас, к огромному сожалению, внедряют некоторые наши конкуренты. Чтобы получить доступ к изображениям с камер такого «умного домофона», достаточно, по сути, скачать приложение. У нас такое невозможно.

– Не первый год в Нижнем Новгороде продолжаются домофонные войны. Без согласия жильцов в домах меняют домофоны сторонние организации. Насколько актуальна эта проблема и что делать жителям?

– Актуальна как никогда. Сегодня наши конкуренты устанавливают не только домофоны, но и системы видеорегистрации, не привлекая собственников к собранию. На самом деле это мошенничество чистой воды. Они устанавливают прибор на дверь, дают один ключ бесплатно за подпись, а все остальные ключи продают по 150 рублей. Причём позже выясняется, что подпись люди поставили в бюллетене для голосования. То есть жильцов обводят вокруг пальца, вынуждая платить за ключ, за услугу, о которой они не просили. В таких случаях можно и нужно обращаться в правоохранительные органы.

Нижегородцы интересуются

– Живём в пятиэтажке. Хотели бы установить видеодомофон. За камеры нужно отдельно платить?

– По программе «Гражданская безопасность», которую мы реализуем в Нижнем Новгороде уже семь лет, на пятиэтажный дом мы устанавливаем систему видеорегистрации, состоящую из двух камер: одна устанавливается на входной двери рядом с домофоном, вторая – на первом этаже.

Всё устанавливается бесплатно. Никаких денег мы не берём. Единственное, что вы должны сделать, – это перейти на техническое обслуживание системы ограничения доступа, то есть домофона, в нашу организацию.

– Хотим установить камеры видеонаблюдения. Нужно согласие всех жильцов?

– Нет. Необходимо провести собрание собственников дома или подъезда, проголосовать двумя третями собственников, заключить договор – и всё. Но для начала можно позвонить в наш колл-центр и проконсультироваться.

– Видела на сайте информацию про бесплатную замену домофонов. Это так?

– У нас есть проект, который подразумевает бесплатную замену системы домофона и ограничения доступа, а также замену входной двери. Проект рассчитан на дома от девяти этажей и выше.

Марина УХАБОВА