Погода в Нижнем Новгороде в марте 2021: Морозы, снег и температурные качели. Фото: Иван Макеев

Прошедшая зима преподнесла нижегородцам немало погодных сюрпризов. И начавшаяся весна ей не уступит. Морозы, снег, дождь и сильные перепады температур – всем этим нижегородцы смогут насладиться сполна. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде в марте 2021.

- Начало марта подарит нижегородцам долгожданную оттепель, - пообещали синоптики. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +2…+3 градусов. Мощные снегопады сменятся дождем.

Однако долго такая погода не простоит. Уже 5 марта в Нижний Новгород вернутся морозы – причем весьма серьезными. В период с 6 по 11 марта в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -22 градусов. И все это будет сопровождаться снегопадами и ледяными дождями. Впрочем, то будет уже последний рывок зимы.

- В середине марта в Нижнем Новгороде наступит новое потепление – днем столбики термометров будут подниматься до +2…+3 градусов, - рассказали синоптики. – Немногим холоднее будет по ночам – до -5…-6 градусов. Но сильных морозов после этого уже не будет.