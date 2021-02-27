«Бродил по улицам и едва не замерз»: Волонтеры среди ночи бросились на поиски ребенка, обиженного на родителей

Волонтеры среди ночи бросились на поиски ребенка, обиженного на родителей. ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

Поистине чудесная история спасения подростка произошла на днях в Нижегородской области. А началась она с обычной семейной ссоры – около десяти часов вечера 13-летний подросток поругался с родителями и убежал из дома в Богородском районе. Спохватившись, мама бросилась на улицу, но ребенка уже и след простыл.

- В течение нескольких часов родители пытались отыскать его самостоятельно, но не смогли, - рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь». – Тогда они обратились за помощью в службу спасения. К поискам ребенка сразу привлекли сотрудников полиции, МЧС и волонтеров. На часах в то время было уже около часа ночи.

Ребенка искали всем миром в течение нескольких часов. ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь".

Уже через полчаса у дома пропавшего ребенка собралось множество людей. Благодаря этому поисковикам удалось охватить весь район, где пропал ребенок. Те, кто были пешком, обходили подъезды и подвалы, автомобильные экипажи патрулировали улицы. К счастью, ребенка удалось найти уже через 50 минут.

- Один из экипажей волонтеров заметил одиноко идущего ребенка, - рассказали волонтеры «Рыси». – Подъехав поближе, они убедились, что это как раз тот, кого они искали. Как оказалось, ребенок просто бродил по улицам. К этому времени он уже успел замерзнуть и не знал, куда ему идти. Однако домой он возвращаться не собирался – слишком был обижен на родителей.

Ребенок просто бродил по улицам. ФОТО: Поисково-спасательный центр "Рысь"

К счастью, эта история получилась со счастливым концом – ребенок вернулся домой живым и здоровым. Теперь главное, чтобы он больше не ссорился с родителями.