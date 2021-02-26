Золотые вольники

Порадовали успехами борцы СК «Знамя» АО «АПЗ» на представительных соревнованиях – первенстве ПФО по вольной борьбе.

Порадовали успехами борцы СК «Знамя» АО «АПЗ» на представительных соревнованиях – первенстве ПФО по вольной борьбе. Соревнования прошли в Оренбурге и собрали более 380 участников из 13 регионов Приволжского федерального округа.

Воспитанники тренеров Евгения и Вадима Рыжковых стали лучшими в своих весовых категориях. Среди кадетов это Радислав Рузанов и Антон Сотников, а среди юниоров – Станислав Рузанов, он, кстати, выполнил норматив мастера спорта России.

Ребята получили право выступить на национальном первенстве. Поздравляем!

На снимке: Антон Сотников, Станислав и Радислав Рузановы.

Успех в Новогорске

На Всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин отличилась Алена Лисина – воспитанница тренеров СК «Знамя» Вадима Карпычева и Николая Хозина.

21 февраля в подмосковном Новогорске командное первенство оспаривали 12 сборных. Лучшей стала «Россия-1», в составе которой Алена выступала.

На снимке команда-победительница: Милена Сергеева, Ольга Никитина, Алена Лисина, София Позднякова.