«Принц убил дракона и спас принцессу»: Екатерина Одинцова поделилась редким фото с Пирсом Броснаном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова поделилась со своими подписчиками сокровенным – по ее словам, ей в жизни встречаются настоящие рыцари, способные на подвиги. Об одной из таких историй она рассказала поклонникам.

- «Принц убил дракона и спас принцессу». Этот сказочный сюжет - воплощение детской мечты для многих женщин. Мечта о защитнике живет в глубине сердца даже у некоторых самодостаточных амазонок, - призналась телеведущая. - Мне повезло в жизни - мне встречаются настоящие рыцари, сильные и благородные! И способные на реальные подвиги!

Одним из таких «принцев» для телеведущей стал друг, в прошлом бывший военный. О чудесной истории своего спасения она рассказала подписчикам.

Таким необычным способом телеведущая поздравила мужчин с 23 февраля. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У меня есть хороший друг, он в прошлом - военный . Однажды в сложной ситуации, когда все влиятельные знакомые сказали, что моя проблема неразрешима и надо просто смириться с надвигающейся катастрофой , я в ночи написала ему, - поделилась Екатерина Одинцова. - Без особой надежды: он не был даже в меня влюблен, чтобы я просила его о подвиге. Но утром, когда я проснулась и открыла мессенджер, от него уже был ответ: «Успокойся, все решу». А к обеду дракон был даже не побежден, он стал еще одним моим защитником!

Правда, проиллюстрировала свой рассказ телеведущая не фотографией с военным, а с голливудским актером Пирсом Броснаном. Стоит признать, тоже настоящий герой. Всех подписчиков телеведущей этот рассказ впечатлил.

- Очень крутая история и познавательная! Настоящий мужчина, - отметила lavrnatalya.

- Огонь! Какая вы молодец! Во всем! И дом строите и детей воспитываете, нас подбадриваете и с таким мужчиной дружите! Таких женщин как вы нужно поздравлять не только 8-го Марта, но и 23 февраля, - уверена olga_goncharenko_5759.