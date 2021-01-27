Проверка слуха: Нижегородцев просят спасти мейн-кунов, заводчики которых умерли от COVID

Люди репостят подобные объявления, даже не задумываясь о последствиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мейкун не нужен? Заводчики умерли от ковида, 45 штук нужно раздать бесплатно, от 7 месяцев до 5 лет. Через неделю усыпят…» - такое объявление со скоростью света распространяется сейчас среди нижегородцев. Люди делятся им в пабликах, репостят в соцсетях, кидают в чаты месседжеров, рассказывают о нем в личной переписке.

Это объявление сейчас очень популярно в соцсетях и месседжерах. Фото: СОЦСЕТИ

Многие сердобольные нижегородцы тут же изъявляют желание забрать несчастных пушистиков, и таких людей, как выяснилось, немало. Вот только дозвониться по указанному номеру невозможно: на том конце либо постоянно сбрасывают, либо вообще нет гудков.

«Кому звонить? Сбрасывают! Взяла бы кота или кошечку, напишите мне, я приеду», - подобных комментариев под каждым постом с этой картинкой всегда можно обнаружить в ассортименте.

Название породы, как вы могли заметить, в объявлении написано с ошибкой. Сама картинка представляет собой скриншот репоста сториз из Instagram - седьмая вода на киселе. Но при этом автор не забыл прикрепить фотографию двух милых котят – видимо, они и затмевают разум смотрящим на них людям.

Всё в этом объявлении похоже на нарочито выдуманную сказу: и количество котов (45 штук – да это просто мейн-кунья ферма какая-то!), и смерть хозяев от страшной болезни, и грозящее усыпление… Но многие почему-то все равно верят.

«Мне прислали по вайберу мои знакомые, про мошенников я даже не подумала, выкинула в «подслушку» (паблик «Вконтакте» - прим.). У меня у самой живет пять собак и две кошки, я просто хотела их помочь пристроить», - оправдывается девушка, которая разместила в одной из групп подобное объявление.

«Никто бесплатно мейн-кунов раздавать не будет. Это лохотрон. Посмотрите в интернете цену на эту породу», - сделал правильное замечание кто-то из подписчиков.

Действительно, цена на котят этой породы на популярном сайте объявлений начинается от 7 тысяч рублей (это котята без документов, не для разведения) и достигает нескольких десятков тысяч. Средний прайс – около 20 тысяч рублей за одного такого котенка.

Кстати, ранее несколько лет подряд по рунету ходило похожее объявление, только там предлагалось спасать «20 воспитанных, ученых, умных овчарок в связи с расформированием отдела охраны», иначе – усыпят.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что никаких заявлений, связанных с пристроем мейн-кунов, к ним не поступало. В полиции выразили недоверие к указанному объявлению.

«Такое количество животных может содержаться у крупных заводчиков, у которых наверняка есть свой сайт или страница в соцсетях. Если пользователь, разместивший объявление, не может предоставить вам адрес и ссылки на социальные медиа заводчиков - скорее всего, это мошенник», - заключили в полиции.

В чем же заключается смысл подобного мошенничества? Ведь денег никто не просит.

«Если с пользователем, разместившим объявление, имеется возможность связаться только по телефону, а на указанный номер вы не можете дозвониться – это сигнал о том, что, возможно, вы попались на уловку мошенников, использующих IT-технологии. Чтобы проверить свои подозрения, после первого же звонка проверьте баланс счёта своего телефона. Технологии позволяют злоумышленникам подключить к номеру телефона «платные звонки» - вы набираете номер и не можете соединиться с абонентом, а с вашего счёта списывают определённую сумму денег», - предупредили в Нижегородском управлении МВД.

Как распознать зоомошенников

Нередко под предлогом пристроя домашних животных и поддержки приютов мошенники обманывают граждан в соцсетях и мессенджерах. Полиция просит нижегородцев быть осторожными при оказании финансовой помощи людям, представляющимся зоозащитниками и размещающим объявления о помощи животным в интернете.

«Комсомолка» узнала, как распознать мошенников, которые хотят нажиться на бедах братьев наших меньших. Вот основные признаки обмана:

1. Обратите внимание на страничку, с которой вам пришло сообщение о сборе денег. Если она создана недавно, стоит насторожиться.

2. Если страница организации или группа созданы достаточно давно, но основная опубликованная информация является просьбой о перечислении денег, а не отражает деятельности по защите или поддержке животных, попавших в трудную ситуацию – это тоже повод насторожиться.

3. Онлайн-перечисления стоит делать только в организации и приюты, зарекомендовавшие себя положительно.

4. В аккаунте или в группе настоящих защитников животных всегда присутствуют фото волонтёров вместе с обитателями приютов, как правило, все эти люди социально активны - можно перейти в их живые аккаунты и уточнить информацию о требующейся помощи.

5. Помните, что люди и организации, честно оказывающие помощь животным, обязательно публикуют отчёты о потраченных средствах: видео, фото, выкладывают документы на лечение и так далее.

6. Проверить объявление, размещённое в соцсетях и мессенджерах, также можно с помощью сервисов поиска по изображениям. Скачайте изображение животного, размещённое взывающим о помощи пользователем, и загрузите его в поисковую систему. Уникальное изображение будет одним из признаков достоверности сообщения. Если же объявление размещено мошенниками, то в сети найдутся десятки и даже сотки подобных картинок.

Полицейские призывают оценить любую информацию, опубликованную в сети с критической точки зрения, и не распространять в интернете непроверенные и подозрительные объявления.

«А если вас тронула история какого-то животного, и вы хотите оказать помощь – лучше лично посетите приют. Добросовестные люди и организации с удовольствием пригласят потенциального волонтёра. Но если собеседник отказывается назвать адрес и ссылается на то, что к нему или в приют трудно добраться – лучше откажитесь от перечисления денег, скорее всего, вы контактируете с мошенником», - советуют в полиции.