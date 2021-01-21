«Душил упаковочной лентой»: В Нижегородской области спустя 15 лет раскрыли покушение на убийство женщины

В Нижегородской области спустя 15 лет раскрыли покушение на убийство женщины.

Обычно преступления, совершенные много лет назад, в криминальной практике считают «глухарями». Однако в Нижегородской области сумели раскрыть покушение на убийство сторожа спустя 15 лет! Сделать это удалось с помощью современных технологий.

- По версии следствия, в июле 2005 года трое жителей Сергача забрались на территорию небольшого местного предприятия, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. – По всей вероятности, они планировали его ограбить. Но тут подоспела женщина-стрелок с охранного предприятия.

Она попыталась их остановить, но отступать от намеченного плана они не планировали – вместо этого они попытались убить непрошеную свидетельницу.

- Сначала он со спины ударил ее по голове, а потом принялся душить ее упаковочной лентой, - рассказали следователи. – Он затянул эту ленту узлом, после чего она потеряла сознание и перестала дышать. Сразу после этого нападавшие скрылись с места преступления.

Казалось бы, никаких зацепок в этом деле не осталось. Однако следователи продолжили расследование этого громкого преступления.

- Недалеко от места преступления оперативные сотрудники обнаружили пустые банки с отпечатками пальцев из-под алкогольных напитков. В связи с тем, что эти отпечатки были в конце 2020 года занесены в специальную базу по вновь выявленному преступлению, сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность одного из подозреваемых. Вскоре были установлены остальные участники группы, причастные к совершению данного противоправного деяния», - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Мужчина, душивший потерпевшую, уже задержан и во всем сознался. Сейчас всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.