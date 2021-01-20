Вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2021: Шесть наивных вопросов о прививках от Covid-19

Вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2021: Пять наивных вопросов о прививках от Covid-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку от опасной инфекции сделали уже 4,4 тысячи нижегородцев. Рассказываем, как проходит вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2021.

- Кто может сделать прививку от коронавируса?

- Раньше пройти вакцинацию от коронавируса могли только отдельные категории граждан – медики, работники образовательных организаций, сотрудники социальных служб и волонтеры. Сейчас никаких ограничений нет – прививки могут сделать все желающие. Единственное исключение – нижегородцы моложе 18 лет. Несовершеннолетним гражданам прививки пока не делают.

- Как можно подать заявку на вакцинацию?

- Сделать это можно несколькими способами: на сайте регионального министерства здравоохранения и непосредственно в поликлинике. В настоящее время таких заявок поступило уже свыше 27,5 тысяч. Скоро подать заявку можно будет и через портал государственных слуг.

- Сколько пунктов вакцинации работает в Нижегородской области?

- В настоящее время в регионе работает уже 50 пунктов вакцинации. С каждым днем их открывается все больше и больше. В ближайшее время их число планируется довести до 80. На базе мобильных ФАПов разворачиваются мобильные пункты вакцинации, с помощью которых удастся сделать прививки жителям отдаленных населенных пунктов.

- Нужно ли сдавать анализ на антитела?

- Нет, сдавать анализ на антитела не обязательно. Однако проконсультироваться с врачом все же придется. Главное, чтобы в период вакцинации у человека не было признаков каких-либо респираторных или вирусных заболеваний. Если, например, ко второму этапу вакцинации у человека имеются катаральные явления – заложен нос, болит голова, нарушался режим сна и отдыха – по таким критериям берется медицинский отвод и прививка переносится на более поздний срок.

- Можно ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом?

- Переболевшим COVID-19 можно сделать прививку через 6 месяцев после выздоровления, а контактировавшим с больными - через 14 дней после контакта, если не произошло заражение.

- Сколько вакцины поступило в Нижегородскую область?

- Сейчас в регион уже поступило около 15 тысяч доз вакцины. К концу февраля власти ожидают 151 тысячу доз вакцины.