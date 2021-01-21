Заключенные нижегородской колонии повторили картины известных художников

«Девушка с горшком роз» В. Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Необычную художественную галерею создали женщины-заключенные в нижегородской колонии: они повторили сюжеты известных картин классиков. Для создания образов осужденные использовали костюмы и грим - в результате удалось добиться поразительного сходства.

"Кружевница" В.Тропинина. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Мероприятия проводилось в рамках конкурса «Изоизоляция», который проводится в ИК-2 уже второй год. Однако если в прошлом году арестантки повторяли сюжеты мировых шедевров, которые знают даже дети, то в этом году задача стояла сложнее: им пришлось погрузиться в мир живописи и выбирать не столь известные полотна.

"Девушка с кленовой веткой" В.Васнецова. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

«Женщины прониклись атмосферой картин, и с помощью костюмов и грима, уделяя внимание деталям, вживались в образы, создавая своих героев, которые очень схожи с оригиналом. Перевоплощение, работа над костюмом и декорациями также несут образовательную функцию и знакомят осужденных с искусством», - рассказали в ГУФСИН по Нижегородской области.

"На балу" Б.Моризо. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

В импровизированной художественной галерее были представлены «Паркетчики» Г. Кайботта, «Читающая девушка» Ж-О. Фрагонара, «Селедочница» В. Маковского, «На балу» Б. Моризо, «Девушка с горшком роз» В. Тропинина и другие картины.

Больше картин вы можете посмотреть в галерее.