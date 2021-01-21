«Била и огрызалась»: Видео, где нижегородка тащит волоком малыша, шокировало интернет-пользователей

Женщина тащила малыша волоком, как мешок или тряпичную куклу. Фото: паблик "Мой Нижний Новгород"

Второй день в нижегородских пабликах не утихают страсти вокруг видеоролика, на котором женщина волоком тащит за шарф маленького ребенка. По словам автора видео, инцидент произошел на днях около детского сада на улице Авангардной в Канавинском районе.

То, что происходит на кадрах, выглядит очень страшно. Женщина бодрым шагом идет по дорожке и несет в одной руке пакет, а в другой – так же, как и пакет, - малыша лет двух. Она просто тащит его волоком за шарф, а ножки ребенка безжизненно волочатся по снегу. Но она продолжает тащить мальчика дальше, подпихивая его тело ногой, будто это какой-то мешок или тряпичная кукла. В какой-то момент даже становится тревожно: в сознании ли вообще находится ребенок? К счастью, на последних кадрах дамочка, устав тащить свою ношу, отпустила его и поставила на ноги.

«По пути мать еще била малыша, а когда ей сделали замечание, то она стала огрызаться», - рассказал автор видео, который надеется, что нерадивая мать увидит свой поступок со стороны, и ей станет стыдно.

Не знаем, увидела ли его сама героиня ролика, но в интернете видео посмотрели более 150 тысяч человек. Кого-то просто шокировало такое поведение женщины, а кто-то встал на ее сторону.

«То, что на видео, не поддаётся никакой критике, не то что объяснению и оправданию. Сдают нервы - лечи нервы. За своим психо-эмоциональным состоянием родители обязаны следить сами, в отличие от детей», - написала Наталья Касаткина.

«Как бы ни выбесил ребёнок своими капризами, так непозволительно над ним издеваться», - уверена Катерина Калин.

Вместе с тем нашлось много людей, которые считают, что «ничего такого не произошло», «нам в детстве и похуже доставалось», «детей надо воспитывать» и еще много аргументов в пользу мамаши.

Но есть и нижегородки, которые прониклись искренним сочувствием к героине ролика.

«По мне этой женщине просто надо помочь. Чтоб выспалась, отдохнула – наверное, ей в жизни сейчас тяжело и она себя сейчас не контролирует. Потом, конечно, будет сожалеть, но, увы, будет поздно» – Марина Кукинова.

В ГУ МВД России по Нижегородской области посоветовали автору видео, ставшему свидетелем такого обращения с маленьким ребенком, обратиться в полицию.

«Для объективной правовой оценки произошедшего сотрудники полиции обращаются к нижегородцам, ставшим очевидцами данного инцидента, сообщить об этом в отдел по делам несовершеннолетних ОП№ 2 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду по телефону: 246-20-28», - прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.