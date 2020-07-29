2020-07-29T12:38:19+03:00
Общество

"Мерцает красно-синим": Стало известно, что приняли за НЛО очевидцы в небе над Нижним Новгородом

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к уфологам [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Проверка слуха: Над Нижним Новгородом заметили НЛО. ФОТО: Дарья ТелицынаПроверка слуха: Над Нижним Новгородом заметили НЛО. ФОТО: Дарья Телицына
Изменить размер текста:

Лето – это не только время долгих вечерних прогулок под луной, но и наблюдений за небесными светилами. Именно на этот период приходится масса астрономических явлений – от затмений до звездного дождя. Однако порой очевидцы замечают в небе нечто совсем уж непонятное.

- Кто сегодня ночью наблюдал это страшно красивое явление?- поделилась снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» нижегородка Дарья Телицына. - Что-то очень удивительное.

Некоторые пользователи интернета тут же предположили, что это мог быть НЛО. Другие же посчитали, что девушка просто увидела одну из планет – Марс или Сатурн.

Так необычное зрелище выглядело без приближения. ФОТО: Дарья Телицына.

Так необычное зрелище выглядело без приближения. ФОТО: Дарья Телицына.

- Мы наблюдали это в западной части неба, - рассказала Дарья «Комсомолке». – Оно не двигалось, стояло на месте и сверкало разными цветами. Может, я слишком долго смотрела на эту точку, но потом мне стало казаться, что она вращается. И при этом мерцает то красно-синим, то красно-фиолетовым. Поэтому я через зум решила приблизить, и вот что получилось. Увидела я это все примерно в половине второго ночи. Наблюдала около сорока минут, а потом пошла спать.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде направила эти фотографии уфологам. Однако мистического в этих снимках те не увидели.

Мерцание особенно поразило девушку. ФОТО: Дарья Телицына.

Мерцание особенно поразило девушку. ФОТО: Дарья Телицына.

- По всей вероятности, это звезда Арктур из созвездия Волопаса, - рассказал «Комсомолке» участник группы «Космопоиск» Константин Уточкин. - Красно-синее мерцание типично для низко расположенных звёзд. Довольно часто звезды и планеты принимают за НЛО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке
Дмитрий Мартынов поддерживает клуб уже 20 лет, последний его визит на «Самара Арену» закончился судебными разбирательствами, штрафом и «баном»
Новости 24
Артем Кавинов: «Работы по благоустройству «Швейцарии» должны идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии»
МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни
Михаил Кузнецов: «Живые цепи» у парка «Швейцария» - это не что иное, как политический заказ»
Андрей Вовк: "Личный пиар и политическая выгода стоят выше благоустройства ради сотен тысяч горожан"
В честь юбилея Нижнего Новгорода в Москве пройдут Дни Нижегородской области
Первые симптомы коронавируса: как проявляются и что делать
В Нижнем Новгороде 29 июля будет жарко и солнечно
В нижегородском аэропорту установили тоннели для дезинфекции
Выксунский чиновник арестован по подозрению во взятках
Субсидии до 300 млн рублей могут получить нижегородские промпредприятия
Церемония жатвы первого снопа прошла в Нижегородской области
Дзержинский спорткомплекс подал в суд на Филиппа Киркорова
Губернатор Нижегородской области рассказал о возможном открытии фитнес-клубов
Подведены итоги областного конкурса среди нижегородских клубов молодых семей
У Нижегородского театра оперы и балета появился новый директор
Врачи рассказали, как нужно выбирать антисептические средства
Гроза ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы
Почти 65 миллионов рублей будет потрачено на прочистку и ремонт ливневок в Нижнем Новгороде
Нижегородский планетарий открывается для посетителей после карантина
Шесть человек с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Мост через реку начали строить на северо-восточном обходе Дивеева