"Мерцает красно-синим": Стало известно, что приняли за НЛО очевидцы в небе над Нижним Новгородом

Лето – это не только время долгих вечерних прогулок под луной, но и наблюдений за небесными светилами. Именно на этот период приходится масса астрономических явлений – от затмений до звездного дождя. Однако порой очевидцы замечают в небе нечто совсем уж непонятное.

- Кто сегодня ночью наблюдал это страшно красивое явление?- поделилась снимками в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» нижегородка Дарья Телицына. - Что-то очень удивительное.

Некоторые пользователи интернета тут же предположили, что это мог быть НЛО. Другие же посчитали, что девушка просто увидела одну из планет – Марс или Сатурн.

Так необычное зрелище выглядело без приближения. ФОТО: Дарья Телицына.

- Мы наблюдали это в западной части неба, - рассказала Дарья «Комсомолке». – Оно не двигалось, стояло на месте и сверкало разными цветами. Может, я слишком долго смотрела на эту точку, но потом мне стало казаться, что она вращается. И при этом мерцает то красно-синим, то красно-фиолетовым. Поэтому я через зум решила приблизить, и вот что получилось. Увидела я это все примерно в половине второго ночи. Наблюдала около сорока минут, а потом пошла спать.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде направила эти фотографии уфологам. Однако мистического в этих снимках те не увидели.

Мерцание особенно поразило девушку. ФОТО: Дарья Телицына.

- По всей вероятности, это звезда Арктур из созвездия Волопаса, - рассказал «Комсомолке» участник группы «Космопоиск» Константин Уточкин. - Красно-синее мерцание типично для низко расположенных звёзд. Довольно часто звезды и планеты принимают за НЛО.

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