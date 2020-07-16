2020-07-16T16:34:43+03:00
Происшествия

«На кону стояли квартиры детям-сиротам»: Свыше 2,5 миллионов рублей взяток набрал чиновник Арзамасской администрации

В уголовном деле насчитали три преступных эпизода
Василий КРОТОВ
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Свыше 2,5 миллионов рублей взяток набрал чиновник Арзамасской администрации. ФОТО: Администрация Арзамасского районаСвыше 2,5 миллионов рублей взяток набрал чиновник Арзамасской администрации. ФОТО: Администрация Арзамасского района
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Громкое уголовное дело возбуждено в Арзамасском районе Нижегородской области – там под следствием оказался высокопоставленный чиновник районной администрации Дмитрий Иванович М.

С 2013 года он занимал должность начальника отдела жилищной политики, опеки и попечительств, а с 2015 года – должность начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики. По долгу службы он отвечал за покупку муниципального жилья для детей-сирот. Воспользовавшись этим, он наладил связи с местным предпринимателем. Получая от него взятки за способствование в заключении муниципальных контрактов, он помогал ему раз за разом выигрывать конкурсы.

-В разные годы он получал от предпринимателя довольно крупные суммы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В частности, в период с 10 июня по 31 декабря 2015 года он получил от него взятку в размере 644 тысяч рублей. В период со 2 марта по 31 декабря 2017 года – взятку в размере 1 миллион 308 тысяч рублей, с 19 марта по 31 декабря 2019 года – взятку в размере 1 миллион 336 тысяч рублей. В общей сложности, больше 2,5 миллионов рублей!

В настоящее время в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Не остался в стороне и соучастник чиновничьего преступления – предприниматель, выигрывавший конкурсы.

- Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Давая взятки, он получал муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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