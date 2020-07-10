2020-07-10T15:57:39+03:00
Общество

«Украли айфон из открытого “Камаро”»: чиновник Росприроднадзора пожаловался на дерзкое ограбление в Городце

Телефон вскоре нашелся – его обнаружил 10-летний мальчик
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Украли айфон из открытого “Камаро”»: чиновник Росприроднадзора пожаловался на дерзкое ограбление в Городце«Украли айфон из открытого “Камаро”»: чиновник Росприроднадзора пожаловался на дерзкое ограбление в ГородцеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин пожаловался на ограбление в деревеньке под Городцом. По словам чиновника, телефон iPhone XS Max пропал прямо из его автомобиля «Шевроле Камаро», который он оставил открытым, пока бегал в магазинчик в поселке имени Тимирязева. Никаких следов проникновения в автомобиль при этом не было обнаружено, рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Несколько дней спустя староста деревни Большой Суходол рассказал полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный и попросил за вознаграждение помочь отыскать сотовый телефон, который он потерял в этой деревне. В итоге телефон действительно нашелся – его принес старосте 10-летний мальчик, рассказавший, что нашел его возле магазина в Большом Суходоле.

Где в итоге был потерян или украден айфон – так и не выяснилось. В итоге полицейские решили пока не принимать решение по заявлению Олега Кручинина.

- Необходимо сначала проверить версию об утере заявителем сотового телефона, так как он отдыхал у своих знакомых в районе базы отдыха «Изумрудное», которая как раз находится на территории деревни Большой Суходол. Также необходимо установить очевидцев и найти того мальчика, который принес телефон в магазин, - пояснили в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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