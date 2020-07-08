2020-07-08T15:55:51+03:00
Происшествия

«Два года прожила рядом с трупом»: Жительница Шахуньи зарубила сожителя топором и закопала его тело на приусадебном участке

Жуткая история произошла в Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Два года прожила рядом с трупом»: Жительница Шахуньи зарубила сожителя топором и закопала его тело на приусадебном участке«Два года прожила рядом с трупом»: Жительница Шахуньи зарубила сожителя топором и закопала его тело на приусадебном участкеФото: СУ СКР по Нижегородской области
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Последние два года жители улицы Краснофлотская в городке Шахунья Нижегородской области спокойно ходили друг к другу в гости, гуляли по улице, делали покупки в ближайшем магазине и даже не догадывались, что все это время рядом с ними закопан труп. Страшная правда выяснилась только в мае 2020 года.

- Этой весной к нам обратились родственники пропавшего без вести 59-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования мы тщательно изучили личность пропавшего и проверили всех, с кем он контактировал.

Тогда-то и выяснилось, что с февраля 2018 года мужчина проживал с 48-летней жительницей Городца. Однако уже с мая того же года его никто не видел.

Подозреваемая в совершении убийства уже задержана. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подозреваемая в совершении убийства уже задержана.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Она всем рассказала, что он уехал на заработки, - рассказали следователи. – А на самом деле там произошло убийство. В мае 2018 года между ними вспыхнула ссора, и женщина дважды ударила его топором по шее. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, она закопала его тело у себя на огороде.

По сути, все эти два года она прожила рядом с трупом. Сейчас она уже задержана и полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

- В ходе проведения следственных действий тело погибшего было обнаружено, - рассказали следователи. – По этому делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В скором времени задержанной будет предъявлено обвинение по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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