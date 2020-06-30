«Аж дух захватывает»: Нижегородец прогулялся над пропастью в районе набережной Федоровского

На днях все прогуливающиеся по набережной Федоровского с замиранием сердца следили за неизвестным спортсменом. Тот на глазах изумленной публики разгуливал по канату над пропастью в районе набережной Федоровского. Шокирующее видео тут же облетело соцсети.

- Когда смотришь, аж дух захватывает, - поделился своим роликом в группе «Регион-52» нижегородец Павел Федосеев. - Парень-канатоходец тренируется на Федоровского. Кстати, со страховкой, так что без паники.

Тренировки на огромной высоте спортсмены устраивают регулярно ФОТО: https://vk.com/slackline_nino

В течение получаса молодой человек балансировал на канате, а перебравшись на другую сторону, скрылся в толпе. «Комсомолка» разыскала неизвестного трюкача и выяснила, что его заставило лезть на канат.

- Вот уже пять лет я занимаюсь слэклайном («хождение по стропе» - прим. ред.). Это уличный вид спорта и для нас обязательно наличие деревьев, балок и других «станций», - рассказал «Комсомолке» засветившийся спортсмен Дмитрий Юрьев. – В основном, наши тренировки проходят на площади Горького. Там как раз ученические линии которые натягиваются чуть выше колен. Именно там мы и отрабатываем навыки баланса. Не постигнув «дзен» на низкой линии - наверху, на хайлайне, делать совершенно нечего.

В этом году пандемия внесла коррективы в график тренировок. ФОТО: https://vk.com/slackline_nino

Стоит отметить, что на набережной Федоровского канатоходцы тоже не редкость. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

- В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе часто тренироваться не получается, - признался Дмитрий.- Но как только губернатор разрешил посещение парков, мы сразу же воспользовались этой возможностью потренироваться. На набережной Федоровского у нас была первая тренировка в этом году, поэтому она и вызвала такую реакцию. В прошлом году нижегородцы уже привыкли к «канатоходцам» и воспринимали нас как обычное дело.

Кстати, нижегородцы могут не только наблюдать за этим делом со стороны, но и сами попробовать себя в роли канатоходца. Правда, на малой высоте.

А случайные прохожие могут попробовать себя в небольших высотах ФОТО: https://vk.com/slackline_nino

- На Горького часто мы не обделяем вниманием новичков и вообще прохожих. Каждый, кто хочет, может это попробовать, - рассказывает Дмитрий. - Часто мы выкладываем анонсы, когда и где будет тренировка, и любой может прийти и попробовать себя.

СПРАВКА «КП»

Слэклайн - это слабо натянутая стропа, где баланс производится собственным телом без использования посторонних предметов. Колебания стропы контролируются за счет рук и изгиба корпуса. В отличие от слэклайна, канатоходцы используют сильно натянутый канат, где колебаний почти нет, и эквилибрист балансирует благодаря длинному шесту.

Нижегородец прогулялся над пропастью в районе набережной Федоровского.Видео: "Регион-52"

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